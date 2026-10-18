Iván Sevilla 18 OCT 2026 - 19:33h.

Entre este 17 y 18 de octubre, Sierra Nevada ha empezado a teñirse de blanco en sus cumbres más altas

Se ha estado trabajando de cara a la campaña invernal, con tareas de mantenimiento y de novedades en la estación

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GranadaLas primeras nieves del otoño han caído ya este fin de semana en la estación de esquí de Sierra Nevada en Granada. Allí en la alta zona montañosa, la última vez que nevó fue en mayo, con muros de seis metros en carreteras.

Después del verano, este 17 y 18 de octubre han vuelto a registrarse copos que han teñido de blanco sus cumbres, visibles de este color desde la capital granadina. Este mes también en Astún cayeron las primeras nevadas otoñales.

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Cetursa, gestora de Sierra Nevada, ha compartido en las últimas horas en las redes sociales unas imágenes grabadas de la nieve precipitando con intensidad en diferentes zonas de la estación.

"La emoción de las primeras nieves", ha titulado en una de las fotografías publicadas, donde se observa parte del entorno blanquecino. Varios usuarios han reaccionado a la estampa. "Qué maravilla", ha calificado uno.

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"Y que siga así hasta abril", ha deseado otro incluso adjuntando una imagen donde aparece equipado para esquiar. "Qué ganas de visitarte", ha reconocido una aficionada al deporte de invierno, respondiendo a Sierra Nevada.

Nueva campaña invernal con novedades en Sierra Nevada

A mediados de septiembre, Cetursa informó de que estaban acelerando los preparativos de cara a la temporada invernal, tanto con trabajos de mantenimiento como con otros enfocados en las novedades que tendrá la estación.

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Patricia del Pozo, presidenta de la entidad y también actual consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, recordó que habían hecho "una inversión de más de 17 millones de euros".

"Hay actuaciones en todos los frentes de Sierra Nevada para ofrecer nuestra mejor imagen", matizó. Aparte de las labores ordinarias en paravientos, remontes o nieve producida, se dio por finalizado el nuevo restaurante Nevasol.

Está situado en el corazón del área de pistas de Borreguiles. Por otro lado, se adquirió una máquina pisapista y cuatro motos de nieve. También se están modificando las recepciones de los grandes saltos del snowpark Loma de Dílar.

Reorganización y reforma de dos aparcamientos en Pradollano

Asimismo, los telesillas Stadium, Laguna y Montebajo fueron sometidos a la revisión extraordinaria (preceptiva a los 25 años), algo que incluye introducir cambios o reemplazos en algunos de ellos.

Dos nuevos contenedores de fabricación de nieve se van a comprar igualmente para la campaña 2026/2027. Cetursa detalló incluso que iban a reorganizar y reformar dos de sus aparcamientos en Pradollano.

De esta forma, se pretende mejorar la movilidad en la urbanización. Por ejemplo, el parquin de Las Sabinas, bajo el CAR, dejará de estar destinado a autocaravanas para ser usado por vehículos en rotación y abonados (propietarios y trabajadores).

En el de Peñones, en su parte alta, se dispondrá de un espacio para caravanas de rotación. En una zona para autobuses, se han instalado nuevos aseos públicos y los que hay subterráneos en plaza de Andalucía se están reformando.