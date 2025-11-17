Sierra Nevada ya tiene todo preparado para la inauguración del 29 de noviembre: los cañones de nieve ya están funcionando con temperaturas bajo cero

Llegan las primeras nieves a Sierra Nevada, Granada: fecha de apertura, los descuentos en forfait y las actividades que se celebrarán

El paso de la borrasca 'Claudia' ha favorecido la temporada de esquí en Sierra Nevada. Lo caído en la estación andaluza permite disfrutar esos primeros días de nieve. Los parajes más altos de la sierra granadina ya amanecen completamente nevados. Marta de la Chica informa de cómo es la situación actual desde la estación.

La primera gran nevada de la temporada ha dejado cotas de hasta 2.100 metros de altitud y un espesor de entre cinco y 10 centímetros. Estos últimos días no ha parado de nevar, un efecto que se ha notado en la sierra gracias al paso de la borrasca 'Claudia'. El viento y las bajas temperaturas han permitido que la nieve sea más densa y que los cañones de la estación comiencen a funcionar, lo que permitirá abrir la estación con todo en funcionamiento el próximo 29 de noviembre.

Más amables y aún más invernales son las escenas que nos llegan hoy desde Sierra Nevada, en Granada. Lo caído en los días de la borrasca Claudia permite ya disfrutar de la nieve en la estación andaluza, algo a lo que se entregan no solo los más pequeños. Ya son cuatro días en los que los parajes más altos de la sierra granadina amanecen completamente nevados

Actividades y descuentos

Por eso, el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, han firmado un convenio de colaboración que permitirá a usuarios del Carné Joven Europeo la práctica del esquí durante dos días consecutivos, así como el acceso a otras actividades que se desarrollen en otras épocas del año como el verano, cuando el recinto invernal ubicado en Monachil, en el área metropolitana de Granada, oferta una batería de actividades para todos los públicos.

El coordinador provincial del IAJ, José Luis de la Torre, junto al director gerente de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, y la delegada de Inclusión Social, Juventud y Familias de la Junta en Granada, Matilde Ortiz, han presentado las condiciones y características de este acuerdo del que pueden beneficiarse los 27.140 jóvenes granadinos que cuentan con el carné, 305.077 en toda Andalucía.

El primero de los programas incluido en el convenio permite a jóvenes de entre 14 y 30 años la práctica del esquí o el snow durante 2 días consecutivos, de lunes a viernes, por un precio de 97,22 euros, tarifa que además del forfait incluye una bolsa con bocadillo, bebida y botellín de agua, oferta ésta a partir de 25 personas que sean titulares del Carné Joven, emitido por cualquiera de los países adheridos a la Asociación Europea de Carné Joven.