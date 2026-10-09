La estación de Esquí de Astún, en Pirineos, ha recibido con alegría las primeras nevadas de la temporada

La Aemet espera un puente del 12 de octubre con tiempo inestable y lluvias en la mayor parte del país

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Según van pasando los días, las altas temperaturas van abandonando el país, las lluvias van tomando protagonismo, los días son más cortos y el otoño empieza a hacerse notar. Poco a poco, el termómetro empieza a caer dando paso al ciclo otoñal e invernal. Las previsiones de la Aemet se están cumpliendo y los avisos por lluvias, tormentas, oleaje y rachas de viento se activaban en nada más y nada menos que siete comunidades.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anunciaba que este mismo jueves 8 de octubre se esperaban las primeras nevadas en cumbres del Pirineo. Como no podía ser de otra manera, las previsiones y los estudios de los profesionales de la Aemet se han vuelto a cumplir y algunas zonas del Pirineo ya están cubiertas de un gran manto blanco.

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El Pirineo recibe las primeras nevadas de la temporada

Durante la jornada de este pasado jueves se registraban -1’7 grados en la cima de La Raca, en Astún. La estación de Astún situada en el Pirineo occidental se convertía en la primera zona de España en protagonizar la primera imagen invernal de la temporada.

A 2.150 metros de altitud, la terraza de la estación de Astún acogía los primeros copos de nieve de la temporada. Una escena que ha sido grabada por las cámaras de seguridad de la zona y que ha despertado la ilusión de esquiadores y aficionados a esta estampa.

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En las próximas horas se esperan se esperan rachas muy fuertes de norte en las cumbres de Pirineos.

Según los datos ofrecidos por la Aemet, este viernes 9 de octubre en Aragón el cielo será poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el sistema Ibérico y de nubes altas en general. Además, las temperaturas mínimas estarán a la baja, con heladas débiles en el Pirineo; máximas en aumento en el Pirineo y con cambios pequeños en el resto.

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Por su parte, en Cataluña el cielo también será poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el valle de Arán. Las temperaturas mínimas estarán en descenso, con heladas débiles en el Pirineo; máximas en ascenso, a la baja o con cambios ligeros.

El tiempo en el resto de España

En definitiva, este viernes 9 de octubre la situación mejorará en el norte peninsular, pero empeorará en el tercio sur, Alborán y Canarias, donde se registrarán chubascos y tormentas fuertes en Ceuta y los litorales del sudoeste, así como en Baleares. En el resto de la península se prevé tiempo estable, con cielos poco nubosos.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la entrada de altas presiones permitirá mayor estabilidad en el norte peninsular, donde se prevé alguna llovizna, con tendencia a remitir.

Sin embargo, la transición de una vaguada a DANA entre el sudoeste peninsular y Canarias provocará inestabilidad en este entorno, con abundante nubosidad, y chubascos y tormentas fuertes en Ceuta y en los litorales del sudeste; una situación similar se prevé también en Baleares. En el resto de la península habrá tiempo más estable.