Así ha sido la primera nevada del otoño en Calar Alto, la sierra de Almería

Este lunes 17 de noviembre la nieve ha cubierto algunzas zonas altas de Los Filabres, Sierra de Gádor y Sierra Nevada

Este fenómeno meteorológico se debe a las intensas precipitaciones que se dieron en la provincia de Almería

Las temperaturas han llegado a bajo cero, con -4,2 en lo más elevado de la Sierra de Gádor, o aproximándose a los 0ºC en Calar Alto.

Las temperaturas han llegado a bajo cero, con -4,2 en lo más elevado de la Sierra de Gádor, o aproximándose a los 0ºC en Calar Alto.

Nieve en Almería debido a intensas precipitaciones

A última hora de la mañana empezó a caer la nieve sobre Calar Alto (Gérgal), como se puede apreciar en las cámaras exteriores del observatorio astronómico.

Este fenómeno meteorológico se debe a las fuertes precipitaciones que se dieron en la provincia de Almería, donde se recogieron en algunos municipios más de 20 litros de agua por metro cuadrado.

Un episodio invernal que provocará nevadas en España

Además, España afrontará esta semana un episodio invernal adelantado debido a una masa de aire ártico que provocará un cambio de tiempo con descensos térmicos y nevadas.

A partir del miércoles la Península recibirá de lleno la masa de aire ártico. Este flujo húmedo dará lugar a nevadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos, con una cota que descenderá hasta los 800-1000 , al final del día. Además, las heladas empezarán a ser más intensas, sobretodo en la mitad norte.

Entre el jueves y viernes el aire ártico se extenderá por toda la Península y Baleares y la nieve será protagonista en el tercio norte, donde la cota bajará a 400-600 metros.

Segovia, Ávila o Burgos podrían ver nieve

Meteored indica que el modelo europeo calcula acumulaciones de más de 50 cm de nieve en zonas elevadas y más expuestas a los vientos del norte de la Cordillera Cantábrica, más de 20 cm en la divisoria pirenaica y más de 10 cm en el Ibérico norte. También se señala que ciudades como Segovia, Ávila o Burgos podrían llegar a ver nieve.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias recomienda extremar las precauciones desde este martes. Pide evitar los viajes, y si son esenciales realizarlos, consultar previamente la situación meteorolóica y del estado de las carreteras.