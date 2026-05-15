Mabel Cupet Sevilla, 15 MAY 2026 - 11:01h.

Las máquinas trabajan abriendo un estrecho pasillo en la carretera para permitir el tránsito de vehículos autorizados

La temporada de esquí 2025-2026 en Sierra Nevada, clausurada el pasado 3 de mayo, ha estado marcada por unas precipitaciones abundantes

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Las intensas acumulaciones de nieve registradas este invierno en Sierra Nevada, Granada, han dejado imágenes poco habituales en la carretera de acceso al Veleta, donde las máquinas quitanieves trabajan estos días abriendo paso entre auténticos muros blancos que alcanzan en algunos puntos hasta los seis metros de altura.

Los trabajos, coordinados por Cetursa Sierra Nevada, buscan garantizar el acceso seguro a distintas zonas de alta montaña para el personal encargado de los remontes, así como para los efectivos de rescate de la Guardia Civil y los agentes del Parque Nacional que operan habitualmente en el entorno.

Un paisaje espectacular en plena alta montaña

Las tareas de limpieza avanzan lentamente debido al enorme volumen de nieve acumulada en la vía, especialmente en los tramos más elevados y expuestos al viento. Las imágenes difundidas desde la estación muestran corredores excavados entre paredes heladas que recuerdan a paisajes alpinos propios de latitudes más frías.

El deshielo todavía es lento en la zona, donde las bajas temperaturas continúan favoreciendo la conservación de grandes espesores incluso en plena primavera. Las máquinas trabajan abriendo un estrecho pasillo en la carretera, retirada la nieve capa a capa para permitir el tránsito de vehículos autorizados.

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Un acceso clave para servicios esenciales

La apertura de esta vía resulta fundamental para el funcionamiento de distintos servicios en Sierra Nevada. Además del personal técnico de Cetursa encargado del mantenimiento de infraestructuras y remontes, la carretera es utilizada por unidades de rescate de la Guardia Civil que intervienen en emergencias de montaña y por los agentes encargados de la vigilancia ambiental dentro del Parque Nacional.

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Las labores de limpieza suelen repetirse cada temporada tras los grandes temporales, aunque este año la acumulación ha dejado estampas especialmente llamativas. Los trabajos continuarán durante los próximos días hasta asegurar completamente la circulación en el trazado de alta montaña.

La temporada de esquí 2025-2026 en Sierra Nevada, clausurada el pasado 3 de mayo, ha estado marcada por unas precipitaciones especialmente abundantes que han permitido acumular grandes espesores de nieve. De hecho, la última nevada se registró el pasado fin de semana, una circunstancia poco habitual para estas fechas.