Iván Sevilla 17 OCT 2026 - 13:08h.

Se ha activado el aviso naranja en partes del litoral catalán, murciano y almeriense, así como en la provincia de Albacete

Alerta ante un desplome térmico generalizado de las temperaturas y la entrada de una DANA retrógrada en el Mediterráneo

Compartir







MadridLa entrada de la dana Adam, que ya se predijo hace unos días, va a dejar fuertes lluvias en gran parte de España, con especial "peligro importante" y "extraordinario" en zonas del Mediterráneo durante el fin de semana.

Tras una semana de calor anómalo para la época y estabilidad en los cielos, llegan unas precipitaciones que ya están afectando a la Península. Por lo que conviene tomar medidas para prevenir daños.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó este viernes del descuelgue y aislamiento de la dana Adam sobre el norte peninsular, sumado al anticiclón posicionado en las islas británicas.

Ese último fenómeno contribuye a aportar un flujo muy húmedo en el área del este y nordeste. Por lo tanto, se esperan intensas y persistentes chubascos en la costa catalana, murciana, almeriense e incluso la provincia de Albacete.

Aviso naranja en Cataluña, Murcia, Almería y Albacete

De ahí que este 17 de octubre permanezca activo el aviso naranja hasta la medianoche en el litoral de Barcelona y del norte de Tarragona. También en el Campo de Cartagena y Mazarrón, además de en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Asimismo, se mantiene esta alerta en el Levante almeriense junto a la zona del Poniente y Almería capital. Por su parte, en la Mancha albaceteña, Hellín y Almansa incluso se amplía hasta las cuatro de la madrugada del domingo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según ha especificado la Aemet, se esperan acumulados de entre 30 y 40 litros por metro cuadrado en una hora en las áreas mencionadas. En las de la Región de Murcia y Almería pueden llegar a 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Las precipitaciones en forma de tormenta podrían caer acompañadas de granizo. En este contexto, es probable que se produzcan "inundaciones en zonas bajas, con crecidas repentinas en arroyos y ramblas".

"Sobre todo en suelos saturados por anteriores episodios de lluvias", matiza la agencia meteorológica. En cuanto a las temperaturas, descienden de forma generalizada a valores normales de esta época.

Lluvias en 11 comunidades autónomas, con aviso amarillo

En el resto del país, está el aviso amarillo activado por lluvias con "peligro bajo" en un total de 11 comunidades autónomas para esta jornada de sábado. Destaca toda la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Aparte de casi todo el territorio andaluz y catalán, parte de Castilla y León, parte de Cantabria, el sur de Aragón, el norte y noroeste de Galicia. Los chubascos previstos dejarán acumulados de entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Aviso rojo por 300 litros en 24 horas en Valencia y Alicante

De cara al domingo 18 de octubre, la previsión es que las lluvias se intensifiquen en su peligrosidad en las provincias de Valencia y Alicante, especialmente, según informa la Aemet.

Con avisos rojos y una probabilidad de entre el 40 y el 70 %, los acumulados de precipitación en 24 horas pueden alcanzar los 300 litros por metro cuadrado en algunos puntos de estas dos regiones.

En concreto, esta alerta con "peligro extraordinario" se activará en el litoral sur valenciano y el litoral norte alicantino hasta el lunes 19 de octubre, incluido este día.

"Situación muy adversa que puede derivar en inundaciones y crecidas de cauces", ha advertido la Aemet. No obstante, en el litoral norte e interior sur de Valencia también se mantendrá activado el aviso naranja.

También el litoral de Barcelona y Tarragona estará en tal alerta, aunque con previsión de menores acumulados. Igual que el Campo de Cartagena y Mazarrón, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, La Mancha albaceteña, Hellín y Almansa.

Con la evolución en las próximas horas de la dana Adam, la Agencia Estatal de Meteorología irá actualizando todos estos avisos para que la población esté preparada y siga las recomendaciones de las autoridades locales.