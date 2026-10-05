El río Congost ha registrado un caudal "más alto" de lo habitual

Reinician la búsqueda del desaparecido de Pineda de Mar que fue arrastrado por la riada, mientras se activa la alerta máxima por el temporal de lluvias en el Maresme

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Las fuertes lluvias de este lunes generan en Granollers (Barcelona) diversas incidencias por inundaciones en puntos bajos urbanos, como pasos de carretera, así como en otros equipamientos de la ciudad, según confirman fuentes de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA). El fuerte temporal dejaba este lunes dos personas fallecidas.

En cuanto al río Congost, la estación de aforo ha registrado 1,5 m3/s, un caudal "más alto" de lo habitual pero lejos del umbral de peligro, según las mismas fuentes. En redes sociales circulan vídeos donde se pueden ver las inundaciones.

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Aviso rojo por fuertes lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso rojo por fuertes lluvias (peligro extremo) en el prelitoral de Barcelona, al tiempo que Protección Civil ha enviado un mensaje ES-Alert a los vecinos de las comarcas del Vallès Oriental y el Maresme.

La AEMET prevé tormentas estacionarias en el entorno de Granollers que podrían dejar lluvias de más de 90 litros por metro cuadrado en una hora, al tiempo que advierte también de inundaciones y crecidas súbitas en ríos y barrancos.

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Clases suspendidas en municipios del Vallès y el Maresme

El Govern ha suspendido este lunes las clases en escuelas de municipios de las comarcas del Vallès Oriental y el Maresme, en Barcelona, después de que Protección Civil de la Generalitat haya enviado un Es-Alert a los vecinos de esta zona ante la previsión de lluvias intensas en las próximas dos horas.

En la zona del Vallès Oriental y el Maresme, se han cancelado las clases en escuelas de la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius y Canovelles.

En Vilanova del Vallès, la suspensión de las clases afecta a los centros educativos EB La Baldufa, E. Mestres Munguet-Cortè E, E. La Falguera, y Vilanova del Vallès, según informa el Departamento de Educación.

En la comarca del Vallès, también se han suspendido en la Escola Can Cladellas y la Escola Palau Solità, ambas en la localidad de Palau Solità i Plegamans, el CEE Barcanova, en Santa Perpètua de Mogoda, y el CEE Bellapart, en Sabadell.