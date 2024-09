Pictogramas para adaptar el Hospital Vall d'Hebron a personas con autismo: "Rompe la rigidez del sistema sanitario"

Las fotografías o pictogramas facilitan un trabajo de preparación en los pacientes con necesidades complejas de comunicación, que pueden acudir al hospital y hacerse una prueba con la mínima ansiedad posible , evitando que puedan sufrir bloqueos y aplacen las pruebas o no lleguen a realizarlas.

“Los sistemas alternativos de comunicación son un sistema distinto de comunicarse, al que no estamos acostumbrados, pero también es comunicación. Nos ayuda a facilitar el entorno y reducir la angustia", añade la presidenta de la Federación Catalana de Autismo, Laura de Batlle.

A veces, estos pacientes "no pueden comunicar que tienen un dolor o molestia, o les provoca un estrés y malestar tan grande entrar en un hospital, que no lo hacen" por no saber cómo será la visita al hospital, dónde se irá y quién hará las pruebas.