Perdonan 600.000 euros a un hombre endeudado por los avales del negocio de su pareja

Ante la imposibilidad de seguir con el negocio, tuvieron que bajar las persianas y no se pudo remontar la actividad en cuantía suficiente para poder atender los préstamos solicitados y que habían sido avalados. Así llegaron los primeros embargos. "Si pagaba tenía que dejar de comer. Incluso, me llegaron a decir que me buscara la vida y pidiera dinero a familiares y amigos para pagar y que después me preocupara de mi salud", explica el afectado.