Xavi e Isabel son unas de las parejas que no han dudado en participar junto a su bebé. "No solemos pasar por esta estación por el trabajo, pero me parece bien. Un día es un día. Hemos cogido fiesta para disfrutar de la peque. Es su primer día de Sant Jordi. Nos hace ilusión pasear con ella, es el día más bonito de la ciudad", destacan sobre una jornada que llena de amor y cultura las calles y el transporte público de Barcelona.