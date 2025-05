Redacción Cataluña 19 MAY 2025 - 17:05h.

Antonio, referente de acción social de UGT Cataluña, lamenta que "muchos menores no están en la topología de centro que deberían"

La Generalitat de Cataluña se personará como acusación popular en el juicio del caso del ‘Pelicot catalán’

BarcelonaEl caso del 'Pelicot catalán' sobre los presuntos abusos sexuales por parte de una red a una niña tutelada ha puesto en el foco a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), que necesita una "transformación profunda" según la consellera de Derechos sociales e Inclusión y tiene solo 11 centros propios de los 170 que hay, mientras que el resto está externalizado. Informan Juan Tejón y Andrea López.

"Es un sistema de protección de menores en fallida por la externalización y mercantilización del servicio, el doble desamparo de los menores en no haber tipologías de centros adecuados las condiciones laborales de los educadores. Si esto mejorara la gente no se iría y se mejoraría el vínculo", explica Antonio Gutiérrez, educador social desde hace más de 30 años y referente de acción social de UGT Cataluña.

Según ha explicado Antonio a Informativos Telecinco, "muchos menores no están en la topología de centros que deberían". Es el caso de los adolescentes con problemas de salud mental: "Solo hay 43 plazas en centros terapéuticos que tiene la DGAIA en Barcelona y Lleida y puede haber unos 400 menores que necesitarían estar ahí. Como no hay sitio, están conviviendo en centros esenciales, normales, y tiene actitudes violencias y empeoran. Están doblemente desamparados".

¿Quién tiene que hacer algo más aquí? DGAIA tiene que preguntárselo

Lo mismo ocurre con los centros de educación intensiva, donde van los jóvenes con problemas conductuales. "Hay solo 160 plazas y muchos llegan cuando ya es tarde. Tienen que ser mayores de 12 y lo tiene que dictaminar un juez. Estos menores no reciben la atención que necesitan", añade el educador social catalán sobre una problemática en la que los educadores alertan en el caso de desaparición de un menor.

"Si no viene un menor al centro a la hora de irse a dormir, notificamos el parte de fuga. Los Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) son centros abiertos, es fácil fugarte. Si tú no quieres estar, por la tarde sales y simplemente no vuelves. Nosotros como centro no podemos obligar. Vamos a hablar con ella, si te dicen donde está vas a hablar con ella, pero en el momento que quiera va a volver a irse. ¿Quién tiene que hacer algo más aquí? DGAIA tiene que preguntárselo", culmina Antonio Gutiérrez.

Reunión para abordar la "gran transformación" de la DGAIA

El departamento de Derechos Sociales y las entidades del tercer sector y colegios profesionales se han reunido este lunes para hablar de "una nueva gran transformación de la DGAIA". "Apostamos por un modelo que tiene que mirar hacia la "prevención de los abusos y la protección de la infancia. También mejorar la calidad asistencial y reforzar la calidad de la gestión. Los cambios forman parte de un diagnóstico común desde hace muchos años. No son cambios puntuales, es un plan de transformación", ha explicado la consellera Mónica Martínez Bravo.

Por su parte, Xavier Trabado, presidente de la Mesa del Tercer Sector y en representación de las 8 entidades presentes en la reunión, ha valorado "muy positivamente la ambición" de transformación: "Es una metamorfosis para prevenir casos tan tristes como el que nos ha ocupado las últimas semanas. Una de las prioridades es que los niños puedan quedarse en su entorno familiar con las ayudas pertinentes. También aumentar la prevención. Cuanto menos volumen en residencias mejor".

