Redacción Cataluña 27 MAY 2025 - 03:00h.

El consistorio ha iniciado una campaña contra los orines y las heces de perros con mensajes en 350 farolas de la localidad catalana

Barcelona'Aquí no, el pipí me destruye' o 'No me dejes el marrón' son algunos de los mensajes que los vecinos de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) han visto en centenares de farolas del municipio catalán.

La Concejalía de Civismo del Ayuntamiento de Sant Feliu puso en marcha la campaña, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía para que recoja la caca y limpien los orines de los perros en la vía pública.

Unos carteles que ya lucen desde hace semanas en las calles, concretamente en 350 farolas adornadas con unos banderines que incorporan mensajes directos y visuales a la ciudadanía como 'Piensa en los otros".

Las banderolas incluyen el precio medio de las farolas

Los carteles también hacen mención a otros temas como medida de concienciación. Es el caso de las propias farolas, que recuerda que su precio medio es de 2.375 euros.

Como complemento, el consistorio puso a partir del pasado lunes 19 de mayo unos adhesivos para que los propios vecinos los enganchen en las esquinas de edificios y comunidades con el lema de la campaña, que se recogen de manera gratuita en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de Sant Feliu de Llobregat.

