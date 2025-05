Redacción Cataluña 27 MAY 2025 - 14:19h.

El Juzgado Mercantil de Barcelona perdona al hombre tras acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad

Un juzgado de Lleida perdona 1,6 millones de euros a un matrimonio que perdió su empresa y su casa

BarcelonaEl Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona ha perdonado una deuda de 180.866,75 euros a un vecino de Òdena (Barcelona), tras acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, con una insolvencia que se originó a causa de la pandemia de la covid-19 al tener que cerrar su bar.

El juez exonera del pasivo insatisfecho al hombre y aprueba un plan de pagos de 379,50 euros al mes durante 60 meses, quedando exonerada la restante deuda y permitiéndole reorganizar su economía sin perder su vivienda. De la citada cantidad, una parte corresponde a un ajuste en el importe de la hipoteca, que se ha adecuado al valor de mercado del piso, algo que contempla la nueva Ley Concursal, que entró en vigor en septiembre del año 2022.

Meses antes de la pandemia, el cliente de Bergadà Abogados decidió invertir en el traspaso de un bar de Òdena, ya que su intención era complementar sus ingresos como trabajador por cuenta ajena con su propio negocio. Fue entonces cuando decidió aceptar los préstamos financieros que le ofrecía su entidad bancaria, puesto que al tener un ingreso elevado de salario, éstos eran casi de aprobación automática.

Deudas inasumibles

Sin embargo, la crisis derivada del coronavirus frustró su proyecto, dejándole con deudas inasumibles. Este sobreendeudamiento llegó a ser insostenible, sin ingresos suficientes para afrontar los pagos ni posibilidad de recuperar la inversión. "La bola de la deuda fue creciendo hasta el punto que no llegaba a fin de mes por los intereses acumulados y tenía que solicitar nuevos préstamos y tarjetas de crédito para cubrir necesidades básicas como la alimentación", lamenta el afectado.

"Quería encontrar una solución, pero el director de mi banco no me ofrecía ninguna alternativa y se me cerraron todas las puertas. Incluso, pese a mi situación, en vez de ayudarme refinanciando la deuda, aún para agravarlo me ofreció un coche de renting", añade el hombre que, ante la falta de soluciones por parte del banco, en 2020 buscó ayuda legal.

Así llegó hasta el foro de Facebook de la Ley de la Segunda Oportunidad que gestiona Marta Bergadà. "Fue una suerte poder contactar con ella, porque si no hubiera sido por Bergadà Abogados y su equipo hubiera sido imposible solucionar toda esta problemática", asegura.

Estaba dispuesto a perderlo todo con tal de empezar de cero Cedida

"Estaba muy agobiado por las deudas y no me dejaban vivir. Quería pagar, pero no me daban ninguna facilidad. Me sentía inútil, sin esperanza. Incluso, estaba dispuesto a perderlo todo con tal de empezar de cero, pero nadie me ofrecía una solución. Me hicieron sentir como un delincuente", relata el afectado sobre una situación que le causó serios problemas de salud, llegando a sufrir hasta dos infartos, "en parte por el estrés que estaba sufriendo".

Finalmente, el titular del Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona ha perdonado al cliente de Bergadà Abogados una deuda de 180.866,75 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad. A diferencia de otros casos, se le ha concedido la exoneración con un plan de pagos durante cinco años ajustado a su capacidad económica.

Además, una parte de la citada cantidad corresponde a un ajuste en el importe de la hipoteca, adaptado al valor de mercado del piso. Esta resolución judicial supone una nueva oportunidad para reconstruir su futuro financiero. "Durante años, ha vivido con la incertidumbre y la presión de unas deudas que no podía pagar. Con este auto, se le abre una nueva etapa, en la que podrá reorganizar su economía sin miedo a embargos o ejecuciones", culmina Marta Bergadà.

