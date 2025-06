Redacción Cataluña 19 JUN 2025 - 15:51h.

Algunos vecinos del barrio catalán decidieron actuar tras el robo violento de un reloj a una persona mayor y a otra mujer

Los vecinos responsabilizan de los actos vandálicos a los okupas: "Nunca les hemos dicho nada, y aquí no se roba"

Compartir







BarcelonaLa ola de robos en la zona de Can Clos de Barcelona ha acabado con la paciencia de unos vecinos, que han decidido actuar por su cuenta para desalojar a unos okupas acusados de delinquir en el barrio del municipio catalán, asaltando y vaciando por el balcón el piso en el que vivían los sospechosos. Informan en el vídeo Pelayo Ortiz, Marta Alcázar e Ismael Villalba.

Los hechos ocurrieron el lunes, día en el que la paciencia de los vecinos estalló tras el robo que sufrió un hombre mayor dos días antes en plenas fiestas del barrio: "Lo pusieron en el suelo y le quitaron el reloj. Sabíamos que ellos estaban arriba y fuimos a hablar con ellos y sacaron armas. Fuimos a la guerra. Nos juntamos unos 40, vinieron y se fueron corriendo", explica un joven de Can Clos a Informativos Telecinco.

Este incidente fue a más el mismo lunes, cuando volvieron a responsabilizar a los okupas de otro acto vandálico al colarse en casa de una señora mayor que tenía la puerta abierta. "Fue la gota que colmó el vaso. La puerta estaba abierta, la señora salió gritando y fue todo el barrio. Estos chicos son muy violentos. Bajamos toda la gente del barrio con palos, ellos levaban cuchillos y armas", afirma Francisco Javier, vecino de la zona.

La venganza vecinal: desalojan a los okupas

Ante estos hechos, el colectivo vecinal decidió actuar, por lo que derribaron la puerta del piso, echaron a los okupas y lanzaron todos los enseries del domicilio por el balcón del séptimo piso, directamente a la calle.

"Actuamos porque llevan siete meses viviendo, nunca les hemos dicho nada, y aquí no se roba. Lo han hecho varias veces, nos hemos cansado y la Policía no puede hacer nada, pues lo hacemos nosotros. La situación está tranquila. Si vienen, volveríamos a actuar. Pedimos ayuda y no nos hicieron ni caso", admite uno de los vecinos de Can Clos, mientras que otro asegura que la forma correcta de solucionar las cosas, pero es la única forma que nos dejaron.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.