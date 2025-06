La cuidadora de su madre se convierte en su inquiokupa: "Mi madre falleció y me debe más de 10.000 euros"

David, condenado a vivir en su coche por sus inquiokupas: "La administración no hace nada. Yo parezco el culpable"

Le alquiló su precio a un módico precio y ahora no quiere abandonarla

Compartir







El acto de buena fe de una mujer se ha convertido en su peor pesadilla. La cuidadora de su madre, a la que alquila por un precio simbólico su casa, cuando muere la señora se convierte en su inquiokupa, dejando además las zonas comunes llenas de basura y de suciedad.

Ahora, esta mujer se está viendo obligada a vivir con su expareja por no poder recuperar la suya. Cuando Jezabel trata de recuperar su casa, la que fuese cuidadora de su madre se declara vulnerable y deja de pagar, metiendo a su hijo y a la pareja de este en la vivienda . Desde allí se dedican a tirar basura a los vecinos y a llenar las zonas comunes de desperdicios, incluso de excrementos. Solo de alquiler le deben más de 10.000 euros y además no ha podido recuperar todavía los objetos personales de su madre.

Jezabel, víctima de la inquiokupación, obligada a vivir con su expareja por no poder recuperar su casa

'La mirada crítica' ha podido hablar este martes 12 de junio con esta víctima de la inquiokupación, que ha denunciado la situación que está viviendo: "Llevo más de año en un proceso judicial y no veo que esto se acabe y todo derivado de un decreto ley", ha comenzado.

"He intentado hablar con ella y me decía que sí a todo. Cuando ya tengo a una persona que me podía comprar el piso, cambia su discurso y me habla de sus derechos porque estaba asesorada y tenía una estrategia", ha resaltado en directo.