Maitena Berrueco 18 JUN 2025 - 04:00h.

Un matrimonio y su bebé ocupaban desde septiembre de 2023 su vivienda en Bermeo

Bilbao“Me siento como si me hubiera pasado un tren por encima”, dice la vecina de Bermeo, que tras dos años ha logrado recuperar su vivienda ocupada desde septiembre de 2023. El camino hasta lograrlo ha sido “largo y muy duro”, relata Ana Flor Landa, que llevaba dos semanas sentándose a diario a la puerta de su casa ocupada. “Ayer fui con mi silla como cada día, sin saber que ya se habían ido”, rememora.

Fueron sus propias vecinas las que le alertaron: “Ya han salido, ya han salido”, me dijeron, pero “ni me atreví a coger las llaves y entrar en mi propia casa”. Lo primero que hizo Ana fue consultar con la asociación a la que pertenece y “me aconsejaron que no cogiera las llaves sin la policía”. Así lo hizo.

Finalmente, cuando traspasó el umbral de la puerta, “me vine abajo”, y desde ese momento, no ha dejado de llorar: “Estoy muy cansada y me ha dado el bajón después de tanto tiempo de lucha”.

Sin vitro pero con una cuna

En el interior del domicilio, Ana Flor, se ha encontrado enseres de los okupas como “una cuna o un sacaleches” y ha echado en falta algunas de sus pertenencias, sobre todo, la ropa y el calzado, “pero es que se han llevado hasta una vitrocerámica nueva que dejé aquí”, cuenta. El piso “está sucio” y “con desperfectos”, aunque reconoce “que no me lo han destrozado”.

Tras echar un vistazo al piso y celebrar brevemente haber recuperado las llaves, Ana Flor lo primero que hizo fue “llamar al cerrajero” para cambiar la cerradura de su vivienda, tras casi dos años sin poder haber puesto un pie dentro. “Ya era hora”, concluye.

