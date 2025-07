Redacción Cataluña 07 JUL 2025 - 15:37h.

Más de 20 ciclistas curzaron de punta a punta la capital catalana, poniendo en riesgo su vida y la de los conductores y peatones

Txetxu Martínez, fundador Amics de la Bici, considera que "lo suyo sería darles un buen escarmiento"

Compartir







BarcelonaCruzar Barcelona de punta a punta a toda velocidad en bicicleta, sin respetar las señales de tráfico, es la temeridad que la Guardia Urbana de la capital catalana investiga después de que más de una veintena de ciclistas realizasen una carrera clandestina, que ha sacudido las redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de junio, cuando los ciclistas recorrieron la avenida Diagonal con destino el Fòrum, en un trayecto de más de diez kilómetros que efectuaron en más de 17 minutos, saltándose semáforos y esquivando vehículos y peatones en cada tramo de la ciudad.

PUEDE INTERESARTE Ciclistas saltan al vacío por encima de una carretera en Barcelona: colocan una rampa casera y retiran el quitamiedos

"Espero que no sea una moda, sino un evento que han hecho unos imbéciles, por no definirlos de otra manera, y que no se vuelva a repetir. Y si se repite que el Ayuntamiento les haga pagar los sustos que vayan dado al resto de usuarios de la vía pública", ha explicado Txetxu Martínez, fundador Amics de la Bici.

"Infracción en cada cruce"

La carrera clandestina fue convocada por redes sociales y gran parte de los ciclistas son extranjeros: "No es que sea una cosa frecuente a nivel mundial, de vez en cuando salen aventureros que se dedican a hacer lo que se les ocurre. Son gente que viene de Nueva York".

PUEDE INTERESARTE Conductor pillado in fraganti por los Mossos cometiendo tres infracciones al mismo tiempo en Osona, Barcelona

Para el fundador de la asociación de ciclistas, que tiene como función promover el uso de la bici en la ciudad, esta carrera es una "locura" y son muy diferentes a las 'Alleycat', conocidas como carreras informales: "Los peligros que supone es que habrá un conductor que no sea suficientemente hábil y se estampe contra un vehículo o peor: se lleven un peatón o ciclista o motorista que no tiene cápsula de protección".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por ello, Txetxu Martínez considera que el consistorio debe poner una multa a las personas que pusieron en riesgo su vida y la del resto de conductores y peatones: "Lo suyo sería darles un buen escarmiento si es posible. Las que yo vi es una velocidad desaforada, contra sentido, infracción por lo menos en cada cruce. Acumularle todas las sanciones y hacerle una hipoteca para toda su vida".