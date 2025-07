Álex Aragonés 08 JUL 2025 - 14:06h.

La fuente se había convertido en un elemento de juego debido a las altas temperaturas: "El agua no es apta para el consumo"

La bibliopiscina, un paraíso de la lectura a pocos metros del agua en Lleida: "Estás tranquilo en las horas de más calor"

BarcelonaLas altas temperaturas han llevado a varias personas a utilizar una fuente ornamental de Barcelona como una piscina infantil para combatir el calor. Un apaño que el consistorio de la localidad catalana no ha visto con buenos ojos, por lo que ha cerrado el espacio al asegurar que este agua "no es apta para el consumo y no está homologada para el juego".

La fuente ornamental, conocido como "Mirall d'aigua" está ubicada en la plaza de las Glòries, un espacio donde el agua es recirculada y "existe riesgo de resbalones y caídas", según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona, que ha decidido detener la fuente durante el verano para garantizar la seguridad de la ciudadanía y evitar accidentes.

En las últimas semanas, el consistorio ya había reforzado la señalización del espacio, pasando de dos señales de prohibición del baño a seis señales. También desplegó informadores para recordar la normativa e informar de que el parque de Glòries dispone de un espacio de juegos de agua para niños con elementos homologados e íntegramente dedicado a este uso lúdico.

Prohibido acceder a las fuentes

El Ayuntamiento ha doblado este año los espacios de agua en toda la ciudad, con hasta ocho áreas de juego. Asimismo, en las próximas semanas abrirá otra en el barrio del Raval, de la que se está terminando la obra.

Por ello, recuerdan a toda la ciudadanía que acceder a las fuentes o bañarse no está permitido en ningún caso por razones de seguridad, tal y como recoge la ordenanza municipal de convivencia.