La bibliopiscina, un paraíso de la lectura a pocos metros del agua en Lleida

Una caseta de madera con varias mesas y sillas permite a los bañistas disfrutar de la lectura o de juegos de mesa en Agramunt

Montserrat es la monitora del servicio: "Los niños vienen en varios momentos de la tarde. Juegan y leen, van un rato a bañarse y vuelven"

BarcelonaCombatir las altas temperaturas desde una piscina puede convertirse en una actividad tan refrescante como relajante para los bañistas. Un refugio perfecto que en Agramunt (Lleida) pueden utilizar para relajarse a la vez que fomentan la lectura gracias a la bibliopiscina que el ayuntamiento de la localidad catalana monta cada verano desde 2008.

Desde esta caseta de madera, ubicada en el interior de la piscina con varias mesas y sillas, permite a los bañistas disfrutar de la lectura o de juegos de mesa. Desde libros y cómics a juegos de mesa a pocos metros del agua. "Pueden encontrar revistas y diarios como novelas, libros o sagas de novelas", explica Montserrat, la monitora de la actividad, en una entrevista a Informativos Telecinco.

Gracias a ello, las lecturas de las bibliotecas pasan a las piscinas, el lugar ideal para combatir las altas temperaturas de manera refrescante: "La piscina no es solo un espacio para ir a nadar, también tienes la biblioteca y la gente puede utilizarlo. Al ser una actividad tranquila que no requiere esfuerzo físico es compatible con el verano. Estás tranquilo en las horas de más calor, el cuerpo no requiere un esfuerzos tan grandes".

El servicio de bibliopiscina abrió el pasado 30 de junio y estará disponible hasta el próximo 29 de agosto, de lunes a viernes de 17:30 a 20:00 horas. Un lugar donde se juntan desde los más pequeños hasta los más mayores. "Depende la hora hay más niños con padres o niños solos a jugar juegos de mesa o hacer dibujos. Va pasando todo el mundo por el lugar", añade Montserrat.

Para la monitora, que es su primer año al frente del servicio, los adultos actúan como espejo para incentivar a los niños a la lectura. "Si ven en la biblioteca de la piscina que están leyendo el diario cada día, verán que las noticias también las pueden leer en papel y no solo en móvil. Es un ejemplo recíproco en la sociedad".

Ya sea para pasar un rato entre libros, o jugando, las lecturas no puede salir de la caseta de mader: "Hay que controlar bien el material", destaca Montserrat, quien se ha quedado sorprendida al ver que muchas personas deciden pasarse por la bibliopiscina más de una vez al día: "Vienen en varios momentos de la tarde. Un rato juegan y leen, van un rato a bañarse y vuelven a venir".

El cierre de la piscina por el primer gran incendio del verano

Una sorpresa que fue a más el pasado miércoles tras declararse el primer gran incendio forestal del verano, que deja dos víctimas mortales en Lleida: "Cerramos de golpe antes de tiempo porque estaba todo lleno de humo y oscuro. Fue el segundo día un poco accidentado, me sorprendió, no me lo esperaba. Había humo en el ambiente y recomendaron ir a casa y cerrar ventanas. Se hizo de noche a media tarde".

Pese a ello, el servicio no ha sufrido ninguna afectación y los bañistas han podido seguir disfrutando de los libros desde la piscina: "En un momento de ocio en el verano también pueden disfrutar de la lectura".