Francesca tiene 73 años y vive con su perro Manón: "Me lo regalaron cuando se fue Kira, creía que me moría detrás de ella"

Barcelona"Tener animales es lo mejor que me ha pasado". Así relata Francesca la importancia que tienen las mascotas en su vida. Una compañía que se ha convertido en una herramienta apoyo social para combatir la soledad de personas mayores. En el caso de la mujer de 73 años, que vive sola, disfruta del acompañamiento de Manón, su perrito de tres años y medio: "Me lo regalaron cuando se me fue Kira. Me hicieron un favor inmenso porque creía que me moría detrás de ella".

Desde entonces, Francesca disfruta del cariño que recibe a diario: "Ayudan de una forma que nadie se imagina. Te pueden dar trabajo, pero también te dan todo el amor que no recibes de otros sitios. Siempre están contentos, te reciben con saltos y gritos":

Manón también le ayuda a seguir activa: "Estoy limitada físicamente, pero hay que moverse. Si te quedas parada por el dolor, que tengo muchísimo, no es bueno". Por ello, Francesca aprovecha los paseos con Manón para salir de casa." Si me tengo que sentar 50 veces en los bancos que hay fuera, lo hago, pero lo saco a él. Es mi vida, el que está todo el tiempo conmigo. Damos una vuelta y nos tomamos un café. Hay que tener una mascota porque dan mucho amor", explica a Informativos Telecinco.

Si necesitas tener cariño, mejor que ellos no te lo da nadie

Un acompañamiento que llena su vida de alegría: "Me dan la vida. Nos enfadamos porque solo quiere jugar. Los dos somos uno. Son un mundo aparte. No sé como la gente les puede maltratar. El que no los quiere lo respeto, pero si necesitas tener cariño, mejor que ellos no te lo da nadie. Dan amor, compañía, saben cuando estás mal, cuando te vas a marchar. Lo saben todo. Te entienden perfectamente".

El cariño incondicional de Gregorio por su perro Lolo

Como Francesca, son muchas las personas que encuentran en la compañía de un animal un amor único que les ayuda a combatir contra la soledad no deseada y pasar más rato con la familia. Es el caso de Gregorio, a quien se le murió su perrita y sus seres queridos decidieron coger a Lolo para que no estuviese todo el día en casa. El animal adoptado está a nombre de su nieta, pero quien lo saca es él: "Estoy todo el día por ahí con Lolo". Un cariño incondicional por sus mascotas, que les ayudan a mejorar el estado de ánimo y reducir el aislamiento social.