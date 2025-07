Redacción Cataluña 22 JUL 2025 - 18:52h.

El sindicato denuncia el grave repunte de violencia sexual en el centro penitenciario catalán: en 2024 se registraron 5 incidentes sexuales

Polémica en la cárcel Brians 2 de Barcelona: autorizan repartir papel de plata entre los internos para inhalar droga

BarcelonaLa Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado dos intentos de agresión sexual en una semana en el centro penitenciario de Brians 2 en Barcelona.

La primera agresión ocurrió el 15 de julio contra una dinamizadora, mientras que la segunda a una funcionaria el pasado sábado. Según ha informado CSIF, uno de los agresores es un interno reincidente, conocido por sus antecedentes de agresiones sexuales en otros centros, y sigue actualmente en régimen ordinario.

“La pasividad de la Administración es inaceptable. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los trabajadores penitenciarios, especialmente las mujeres, estén expuestos a este tipo de violencia sin una protección real?”, ha lamentado el sindicato, que exige una actuación "inmediata" ante el grave repunta de violencia sexual.

La cárcel con más incidentes sexuales registrados en 2024

Precisamente, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha recordado que Brians 2 fue el centro penitenciario con más incidentes sexuales registrados en 2024: cinco en total. Este año, hasta el 30 de junio, ya se han contabilizado cuatro nuevos casos.

"A esta situación de extrema gravedad se suma la ya crónica falta de personal, la sobrecarga de trabajo y la superpoblación en los centros penitenciarios catalanes. Todo ello ha generado un entorno laboral insostenible y peligroso que pone en riesgo tanto a los profesionales penitenciarios como a las personas internas", lamentan.

“No hablamos de percepciones, hablamos de hechos y de datos. Y lo más preocupante: hablamos de personas afectadas para toda la vida. Las agresiones sexuales en prisión no pueden ser normalizadas ni minimizadas desde los despachos. No puede haber silencio ni inacción cuando lo que está en juego es la integridad física y psíquica de los trabajadores públicos”, declaran desde el sindicato.

Por este motivo, CSIF exige medidas urgentes y contundentes y advierten: “Lo ocurrido en Brians 2 no puede repetirse. Y lo que ya ha ocurrido no puede quedar impune ni silenciado. Si la Dirección General de Asuntos Penitenciarios no actúa, se convierte en cómplice de esta violencia institucionalizada”.