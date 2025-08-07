Redacción Cataluña 07 AGO 2025 - 14:34h.

La unidad de Medio Ambiente de la policía catalana detectó la infracción mientras hacía ciberpatrullaje por varios portales de internet

El Zoo de Barcelona activa un protocolo para protegerse del calor extremo: fruta congelada y helados para los animales

Compartir







BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han localizado a un hombre que vendía cinco ejemplares de tortugas leopardo, de manera ilegal por internet en Barcelona.

Los agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la policía catalana detectaron la infracción mientras hacían ciberpatrullaje por varios portales de internet.

De este modo, llegaron hasta el vendedor, vecino de Barcelona, que vendía cinco tortugas sin ser criador autorizado ni disponer de ningún certificado para la cría de esta especie.

Denuncia e intervención de los animales

Los Mossos d'Esquadra denunciaron administrativamente al hombre e intervinieron a los animales para llevarlos a un centro especializado.

La venta de las tortugas leopardo está regulada por la Ley de Bienestar Animal y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que tan solo permite la venta o cesión con una autorización administrativa o si se trata del criador autorizado.