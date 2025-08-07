Iván Sevilla 07 AGO 2025 - 06:00h.

Buscan a Roma, una cotorra que escapó al romperse su jaula en Huelva: "Es una más de la familia"

El pequeño papagayo de 13 años se fue volando del balcón de una vivienda en el barrio Isla Chica

HuelvaDespués del caso que contamos de Bimba, la dálmata desaparecida en Almonte (Huelva), este 5 de agosto una familia mostró su desesperación por su cotorra Roma perdida en Huelva.

En varias publicaciones en redes sociales, piden ayuda ciudadana para encontrar a su mascota, un macho Kramer verde de 13 años. "Es un miembro más de nuestra familia", afirma Aliona.

Su dueña cuenta a Informativos Telecinco la importancia del animal: "Lleva más tiempo con nosotros que nuestros hijos". Ya que tiene una pequeña de siete años y otro menor de cinco.

"Mi niño llora al escuchar su nombre desde que Roma ya no está", lamenta y nos recuerda cómo se escapó, sin que se percatasen de su ausencia durante horas: "El enganche de la jaula se rompió".

"Entonces, se abrió la parte del fondo y se salió. Mi hija se dio cuenta de que no estaba cuando fue a darle algo de fruta", nos explica. Lo malo es que ya había transcurrido tiempo desde ese incidente, sucedido "entre las 11 y las 18 horas".

Esa circunstancia por puro infortunio se produjo en el balcón de la vivienda donde tenían al pájaro, en la calle Antonio Delgado. Concretamente, a la altura de las otras dos vías Vila Real y Cataluña, en el barrio Isla Chica.

Ofrecen recompensa a quien la recupere

Aliona ha especificado en un grupo de Facebook de animales perdidos que "se ofrece recompensa" a quien le localice, atrape y entregue a su cotorra para que vuelva a casa. Aunque no nos detalla en qué consistirá.

"Responde a su nombre e imita también los sonidos del beso y del silbato", nos desvela acerca de su mascota. "Es muy sociable, pero seguro que ahora está muy asustada y hambrienta", piensa la propietaria del ave.

De momento, han recibido algún avistamiento por la zona de la capital onubense donde se fue volando, pero nada más. Si alguien la ve o la consigue coger, puede ponerse en contacto con la familia al 666804278 o al 671104544.

