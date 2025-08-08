Redacción Cataluña 08 AGO 2025 - 14:30h.

El Ayuntamiento impulsa la monitorización de temperatura de las sombras en el espacio público y de los refugios climáticos

Barcelona podría llegar a 45 grados de temperatura a finales de siglo: 6 grados más que las máximas registradas

BarcelonaLas sombras instaladas en Barcelona han permitido reducir entre 3 y 4 grados la sensación de calor tras el proyecto de monitorización iniciado este verano en el espacio público de los patios de las escuelas y de la red de refugios climáticos, tanto en interiores como exteriores.

Los primeros datos preliminares muestran el descenso de temperatura radiante y también de la de superficie, que llega a ser de hasta 15 grados en pavimentos y otros elementos urbanos.

Por su parte, la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha destacado que ante las altas temperaturas del verano, la voluntad municipal es "seguir adaptando la ciudad y proteger así el derecho a poder estar en el espacio público, a refugiarse en espacios donde estar fresco".

Evaluación de las sombras desplegadas

Bonet también ha puntualizado que estas mediciones y seguimiento técnico "sirven para evaluar" los espacios de sombras desplegados y su margen de mejora". Las mediciones sobre el confort térmico se realizan en más de una treintena de espacios.

Además, de forma complementaria, se han instalado una quincena de sensores permanentes debajo de las sombras para obtener datos en continuo que permitirá evaluar cuáles son los elementos más efectivos para proteger a la ciudadanía del calor en el espacio público y hacer evolucionar los proyectos para hacerles el máximo de efectivos.