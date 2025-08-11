Redacción Cataluña Barcelona, 11 AGO 2025 - 11:16h.

Los trenes en dirección a Paral·lel pasarán de largo del andén del Clot

La estación del Clot de la L2 de metro de Barcelona estará cerrada desde este lunes 11 de agosto hasta el domingo 17 de agosto en sentido Paral·lel por las obras de mejora de accesibilidad en este andén. Esta línea de metro ya está adaptada, pero ahora es necesario trabajar en el pasillo que llevará al ascensor que conectará con los andenes de la L1.

Mientras dure el corte, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) recomienda a los usuarios bajar en la estación anterior, Encants, y volver atrás, cogiendo el metro dirección Badalona Pompeu Fabra, para llegar a Clot en el andén que no está cerrado. Si se quiere enlazar con la L1, se puede utilizar el transbordo en la estación Universidad.

Una inversión de 7,1 millones de euros

Las obras de este intercambiador de la estación del Clot se iniciaron en enero de 2024 con el objetivo de adaptarlo para las personas con movilidad reducida y favorecer el uso del transporte público. Se instalaran cinco ascensores para que puedan acceder al metro tanto desde la calle, el vestíbulo como desde los andenes, y también se pondrá un pavimento adecuado para personas con discapacidad visual. El proyecto prevé una inversión de 7,1 millones de euros, financiados en parte con fondos NextGeneration.

Hasta la fecha, el 95% de las estaciones de metro del área de Barcelona están adaptadas a personas con movilidad reducida, y las que quedan son intercambiadores que se encuentran en fase de obras para alcanzar el 100%.

