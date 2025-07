Álex Aragonés 21 JUL 2025 - 04:00h.

El joven de 25 años se graba corriendo mientras completa parada por parada las líneas del metro de la capital catalana

Este reto viral le ha llevado a completar diferentes líneas como la L1, con una distancia de media maratón: "Es entretenido"

Compartir







BarcelonaMientras unos esperan el metro en los andenes de las estaciones de Barcelona, personas como Julián Briceño completan un reto viral que ha dado la vuelta mundo donde los aficionados al running corren de punta a punta por las paradas de las líneas de transporte público.

En el caso del tiktoker de la capital catalana, su pasión por el deporte le ha llevado a convertir sus entrenamientos en auténticos desafíos, recorriendo varias líneas del metro. Lo que empezó como un intento para perder la timidez en redes sociales se ha acabado convirtiendo en un contenido que desde primer momento ha atraído la atención de los usuarios del metro de Barcelona.

PUEDE INTERESARTE Persecución en los túneles del metro de Barcelona: detenido tras esconder un reloj robado en las vías

El reto más largo que ha conseguido hasta la fecha ha sido el de recorrer la L1, una línea con 30 paradas y con una distancia de más de 20 kilómetros. Sin embargo, esta media maratón no ha sido su desafío más duro. "El de la L3 ha sido el más difícil. Mentalmente me pasó una mala jugada. Había un momento donde se quedaron sin batería los auriculares. Correr sin música para mí fue muy duro", explica Julián en una entrevista a Informativos Telecinco.

A la falta de música se sumó la fatiga, lo que le llevó a poner en riesgo el reto de recorrer la línea verde, que va desde la estación de Zona Universitaria hasta Trinitat Nova: "Había empezado a correr muy tarde y estaba oscureciendo. Era correr en contra de la oscuridad y me planteé coger el metro e irme a casa".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pero la fortaleza para acabar fue esencial para no tener que abandonar en mitad del trayecto: "Si paraba tenía que hacerlo otro día y ya que estaba decidí hacerlo. Acabé sufriendo y la vuelta a casa fue lo más duro. Los otros retos han sido como si nada. He acabado cansado, pero no ha habido un momento de pensar en abandonar", añade el joven de 25 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para demostrar que el tiktoker completa el desafío, baja el ritmo y se graba en cada estación de la línea de metro que recorre para inmortalizarlo y enseñárselo a sus seguidores: "Parar en cada parada y retomar el ritmo es lo más difícil. En algunas paradas hasta digo de grabarme mientras corro y sigo porque como pare el volver a empezar se me complica. Sobre todo al final es lo más duro. Algunas son muy cerca las unas de las otras y parar cada dos minutos te corta en seco".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Esta forma de correr entretiene a los seguidores y para Julián se ha convertido en una motivación extra para los días que tiene que hacer entrenamientos de larga duración: "Es un motivo para hacer el entreno del día más entretenido". Gracias a ello, el joven ha logrado una habilidad oculta que le permite conocerse de punta a punta todos los rincones de la capital catalana.

Su habilidad oculta por las calles de Barcelona

"Llevo muchos años corriendo por Barcelona. Sé donde está cada parada del metro. Todas las que son de la ciudad sé llegar de una a otra. Cuando me lo planifico me puede salir 19 kilómetros pero luego me salen 17 porque intento tomar algún atajo para que se haga menos duro, pero el objetivo es el mismo. Al final sé por dónde ir, dónde recortar, qué bajadas y subidas hay o lugares donde puedo ir más rápido o lento", admite el tiktoker.

Sus vídeos se han convertido en una fuente de inspiración para otros corredores, que le reconocen por la calla gracias a sus vídeos. "En el segundo vídeo que grababa una persona me dijo que ya me había visto. Hasta en el trabajo me reconocen. Pero lo más curioso me pasó en un semáforo, cuando un señor en bicicleta se acercó y me pregunta qué línea me tocaba correr", recuerda entre risas Julián.

Una forma peculiar de correr que muestra las paradas de las líneas de metro, que muchos seguidores desconocen al estar a bordo del convoy bajo tierra y que Julián muestra al mundo desde sus redes sociales. Este contenido en Barcelona va para largo gracias a la variedad de transportes públicos que hay en la capital catalana: "Tengo en mente correr alguna línea de ferrocarriles y tranvía. También me han dicho que vaya a otras ciudades. Lo haría encantado pero ni mi presupuesto ni tiempo con el trabajo me da para ello".