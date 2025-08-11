Redacción Cataluña 11 AGO 2025 - 13:18h.

Según ha informado el cuerpo policial, la droga se encontraba en dos maletas que fueron localizadas durante un control rutinario en la Terminal 2

BarcelonaLa Guardia Civil, con la colaboración de la Agencia Tributaria, ha detenido a dos pasajeros en el Aeropuerto del Prat tras intervenir más de 42 kilos de hachís escondidos en su equipaje facturado. Los arrestados són dos jóvenes de 20 y 21 años, que pretendían volar a Copenhague el pasado 2 de agosto cuando fueron interceptados por los agentes.

Según ha informado el cuerpo policial, la droga se encontraba en dos maletas que fueron localizadas durante un control rutinario en la Terminal 2, en el que el sistema de escáner detectó indicios de sustancias prohibidas en el interior del equipaje. Una vez identificados en la puerta de embarque, los dos viajeros fueron trasladados a una sala de conciliación, donde se abrió el equipaje y los agentes localizaron numerosos bloques compactos que, al realizarles la prueba de detección de drogas, dieron positivo en hachís.

42,6 kilos de droga incautada

El pesaje confirmó que uno de los detenidos transportaba 18,1 kg y el otro, 24,5 kg , sumando un total de 42,6 kg de droga. Según los cálculos policiales, esa cantidad podría haber permitido la distribución de más de 170.000 dosis individuales. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de El Prat de Llobregat , que ha decretado su ingreso en prisión preventiva.

Este tipo de operativos forman parte de los controles habituales que la Guardia Civil realiza en equipajes facturados para detectar e impedir el tráfico de drogas a través del aeropuerto del Prat de Barcelona.

