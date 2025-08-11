Redacción Cataluña 11 AGO 2025 - 02:00h.

El municipio catalán ha tomado la decisión de manera "meditada" debido a que "los cachés de los artistas han subido mucho"

BarcelonaLas fiestas mayores no se entienden sin conciertos de música en muchos municipios españoles. Un ambiente festivo que en el caso de la localidad catalana de Vilanova del Camí (Barcelona) han optado este año por prescindir de artistas conocidos en su cartel debido al alto precio que supone su contratación.

"Los cachés de los artistas han subido mucho y se comerían todo el presupuesto", ha explicado la concejala de Cultura y Fiestas, Carlota Silva, sobre un programa en el que han preferido contar con más actos en vez de que recale un artista popular para cantar en el municipio catalán de 12.000 habitantes.

Esta decisión "meditada" supondrá la ausencia de una figura musical conocida, lo que permitirá tener una propuesta cultural más variada. Un "menú para todos los paladares" que tendrá lugar del 4 al 8 de septiembre .

Programación para todas las edades

Unos días intensos que, como destacaba la concejala de Cultura, Fiestas y Hermanamiento , Carlota Silva , “convocarán de nuevo todo el vecindario en las calles y plazas del municipio, para compartir momentos de convivencia y disfrutar de una programación pensada para públicos de todas las edades”.

Las fiestas contarán con más de sesenta actividades programadas. Entre ellas el espectáculo con Peyu “ La niña bonita”, un bingo con "mucho teatro y buen humor" que repartirá como premio especial un jamón. También se ha puesto especial atención a la música con los grupos de versiones Mala vida, Lo+Pop y Versión Imposible, y dos orquestas: el Grupo Crystal y la Orquesta Vancouver para animar las tardes y noches de fiesta.

Los vecinos de Vilanova del Camí también seguirán disfrutando de sus tradiciones con el habitual pasacalle de gigantes, baile de sardanas, danza de Vilanova y diada castellera con los Moixiganguers de Igualada y grupos invitados. Un ambiente alegre, pero sin artistas conocidos para animar las fiestas del municipio ubicado en Barcelona.