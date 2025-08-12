Redacción Cataluña 12 AGO 2025 - 12:29h.

Los hechos ocurrieron en un bar del barrio de Can Gibert del Pla de Girona

GironaUna pelea entre tres hombres derivó en un intento de atropello, con un herido grave que acabó dentro del río y dos detenidos por los Mossos d'Esquadra en Girona.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes 8 de agosto, en un bar del barrio de Can Gibert del Pla de Girona. Tres hombres que se conocían empezaron a discutir, y la discusión escaló hasta que uno de ellos huyó corriendo pidiendo ayuda a las personas que se encontraban a su alrededor.

Los detenidos tenían antecedentes policiales

La víctima siguió corriendo hasta llegar a la calle del Riu Güell, donde vio que no tenía escapatoria y decidió tirarse al río Güell para escapar, desde una altura de tres metros, según avanzó el Diari de Girona. El hombre sufrió heridas de gravedad, con varias costillas rotas, por lo que los sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) lo evacuaron al Hospital Josep Trueta, después de que varios de los testigos llamaran al 112.

Los otros individuos que se encontraban en el coche, que acabó enquistado contra una valla ocasionando importantes daños materiales, huyeron intentando no dejar rastro, pero finalmente se presentaron voluntariamente en la comisaria de los Mossos. Los dos detenidos contaban con antecedentes policiales por diversos delitos.