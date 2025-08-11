Redacción Cataluña Barcelona, 11 AGO 2025 - 16:00h.

Los vídeos difundidos en redes sociales muestran la brutal pelea entre los vecinos y los okupas

Vecinos asaltan los locales tomados por okupas en Sabadell, Barcelona: "No los queremos porque extorsionan, roban y agreden"

Compartir







Un enfrentamiento entre vecinos y un grupo de okupas de origen magrebí ha sacudido este fin de semana a la localidad barcelonesa de Moncada y Reixach, dejando imágenes de agresiones con palos, machetes y cadenas en plena calle, tal y como se puede ver en una serie de vídeos difundidos a través de redes sociales.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día el pasado domingo, 10 de agosto, alrededor de la una del mediodía. Un grupo de residentes del bloque número 31 de la calle Sant Ignasi salieron a la calle armados con palos y otros objetos para enfrentarse a un grupo de okupas, que ya habría protagonizado otros incidentes en la zona. Durante esta semana han llegado nuevos okupas desde Barcelona y son personas que ya cuentan con antecedentes, que se dedican a robar a gente del barrio y provocan una sensación de inseguridad enorme.

PUEDE INTERESARTE Detienen a una mujer y una menor por intentar okupar una casa en Jaén tras romper el candado y la alarma

Los vecinos del barrio han alertado de que hace meses que la inseguridad en las calles ha aumentado, y todo apunta a que el inicio del conflicto fue por un grupo de okupas que estaba intentando hacerse con otro local.

"El edificio lleva muchos años okupado"

Según explica Roberto García, portavoz del sindicato de CCOO de Mossos d'Esquadra, se está investigando si dentro hay algún nicho de plantación de marihuana: "desde los juzgados se está trabajando para ver si se puede hacer un desalojo completo del edificio que lleva muchos años okupado". "Han intentado hacer agujeros para tener acceso al parking, que es donde se encuentran los accesos a internet y electricidad", añade García. "Ayer al intentar engancharse abrieron una tubería de agua, y eso provocó la pelea".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De momento hay dos detenidos y no se descarta que haya más gracias a los vídeos grabados. Un equipo de Informativos Telecinco ha podido hablar con algunos vecinos quienes aseguran que es un bloque conflictivo: "Ha habido tensiones ya durante toda la primavera, ha sido un conflicto de intereses", explica un hombre. Una de las vecinas que vive en el bloque okupado ha explicado cómo vivieron el incidente: "Nos asustamos, y nos dimos cuenta que ellos tocaron cables", asegura la mujer. "En cuanto se fue la policía todo fue un desmadre... Esta gente amenaza con quemar el edificio".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad ha emitido este mediodía un comunicado en el que aseguran que se reforzará la vigilancia con dispositivos de Policía Local, Mossos y de la ARRO en el bloque afectado, en el barrio de Mas Rampinyo, porque no se descartan más peleas con motivos de venganza.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.