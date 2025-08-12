Logo de InformativosInformativos
Ola de calor

Muere un temporero mientras trabajaba a más de 40 grados en Alcarràs, Lleida

Ambulancia del SEM
Europa Press
Un temporero ha fallecido este lunes por la tarde mientras trabajaba cosechando fruta en una finca de Alcarràs, en el Segrià (Lleida). Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso sobre las 16.45 de la tarde, coincidiendo con el pico de la ola de calor, con temperaturas cercanas a los 41 grados en el municipio.

Al parecer, el hombre empezó a encontrarse mal y se habría mareado. Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazaron hasta la finca donde él se encontraba, situada junto a la carretera de Vallmanya, pero cuando llegaron el hombre no presentaba signos vitales y no pudieron reanimarlo.

Según los Mossos, ahora se está pendiente de conocer los resultados de la autopsia para esclarecer las causas de la muerte y determinar si se trata de un accidente laboral a causa de la exposición a las altas temperaturas.

