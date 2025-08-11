Redacción Andalucía Agencia EFE 11 AGO 2025 - 12:38h.

Un joven muere por golpe de calor en un pueblo de Jaén: tenía antecedentes de riesgo

Desde el 112 de Andalucía reiteran que no se haga ejercicio en horas centrales del día, entre otros consejos

JerezEn una semana más de ola de calor, la Consejería de Salud ha informado de la muerte de un joven de 22 años después de sufrir un golpe de calor. Este hecho ocurrió en un municipio de Jaén.

La exposición en la vía pública a las altas temperaturas, que este 11 de agosto alcanzan máximas cifras por encima de los 40 grados, estuvo detrás del fallecimiento del chico.

Según ha apuntado Salud, la víctima presentaba antecedentes personales que se consideran factores de especial riesgo. No ha especificado cuándo ocurrió este suceso.

Simplemente se remite a los datos recogidos por servicio de Vigilancia de Salud durante en el periodo comprendido entre el 13 de julio y el 11 de agosto.

Gran parte de Andalucía en aviso naranja

Desde el 112 de Andalucía han vuelto a recordar cuáles son los principales consejos para prevenir los efectos del calor. Ya que el mercurio puede llegar a los 43 grados en las zonas donde hay aviso naranja.

A partir de las 13 horas, la Aemet lo ha activado hasta las 21 horas en gran parte del territorio andaluz, concretamente por temperaturas de 40 o más grados en las siguientes comarcas o regiones:

Campiñas cordobesa, sevillana y gaditana

Sierra Norte de Sevilla

Sierra y Pedroches en Córdoba

Subbética cordobesa

Aracena, Andévalo y Condado en Huelva

Morena y Condado en Jaén

Cazorla y Segura en Jaén

Valle del Guadalquivir jienense

Cuenca del Genil y Granada

Entre las recomendaciones, destaca no hacer ejercicio físico durante las horas centrales del día, evitar la prolongada exposición a los rayos solares, beber agua con regularidad y vigilar a menores, enfermos y ancianos.

