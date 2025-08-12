El Vall d'Hebron lidera un innovador estudio con IA para el seguimiento de pacientes con ictus

TruSTroke usa inteligencia artificial y datos de miles de pacientes para mejorar el seguimiento y la recuperación tras un ictus

Marcos, el paciente que se recupera de un ictus con una terapia de drones: "Me costaba mucho poner atención"

Compartir







Tras dos años de desarrollo, el proyecto TruSTroke avanza hacia una solución de inteligencia artificial diseñada para optimizar el seguimiento de pacientes que han sufrido un ictus. Su objetivo principal es predecir la evolución clínica a corto y largo plazo, así como estimar el riesgo de recurrencias o nuevas hospitalizaciones, favoreciendo también la recuperación del paciente.

Para entrenar los algoritmos de IA, TruSTroke utilizó datos clínicos retrospectivos de más de 11,000 pacientes con ictus de hospitales en Barcelona, Lovaina (Bélgica) y Roma (Italia). Estos datos fueron procesados para crear un modelo global más preciso y colaborativo. La plataforma web y móvil Nora, desarrollada en el VHIR, ha sido clave para la recopilación y validación de la información. Ahora, con la nueva versión de Nora, el estudio clínico pondrá a prueba los algoritmos con 1,500 pacientes con ictus isquémico de los tres hospitales. La meta es mejorar aún más la precisión de los algoritmos y evaluar la usabilidad y utilidad de la aplicación para el seguimiento de los pacientes.

El proyecto busca no solo predecir la evolución del ictus, sino también contribuir a la recuperación del paciente y estimar el riesgo de una nueva hospitalización o recurrencia. Según Pietro Caliandro, neurólogo de la Fondazione Gemelli de Roma, esta solución "empodera a pacientes y personas cuidadoras para tomar decisiones compartidas con los profesionales", mejorando así la calidad de la atención médica y la comunicación entre todas las partes.