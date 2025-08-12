Un nuevo estudio aporta una pieza crucial al rompecabezas de por qué el cáncer de ovario es tan agresivo y tiene tan malos pronósticos

Sánchez-Bayona, oncólogo: "Los síntomas del cáncer de ovario se pueden confundir con los de la menopausia"

Más del 70% de las pacientes con cáncer de ovario se diagnostican en una etapa avanzada, presentando a menudo grandes cantidades de ascitis. Este líquido ascítico no solo favorece la propagación del cáncer por la cavidad abdominal, sino que también debilita significativamente las defensas inmunitarias del organismo. Comprender cómo la ascitis afecta al sistema inmunitario es fundamental para desarrollar mejores tratamientos que utilicen el sistema inmunitario para combatir el cáncer.

En un estudio reciente, científicos del Trinity College Dublin y del University College Dublin (Irlanda) han explorado cómo la ascitis altera la función de las células inmunes, con un enfoque particular en las células asesinas naturales (NK) y las células T, que son actores clave en la capacidad del cuerpo para eliminar tumores.

La investigación ha descubierto cómo el líquido rico en lípidos del abdomen, conocido como ascitis, desempeña un papel fundamental en el debilitamiento de la respuesta inmunitaria en el cáncer de ovario avanzado.

Los hallazgos del estudio

Los hallazgos, publicados en 'Science Immunology' ofrecen nuevos conocimientos sobre la inmunosupresión en el cáncer de ovario y abren nuevas vías para futuros enfoques de inmunoterapia. Al analizar el contenido del líquido ascítico de pacientes con cáncer de ovario, el equipo identificó un grupo de moléculas de grasa llamadas fosfolípidos como impulsores clave de esta disfunción inmunológica.

La doctora Karen Slattery, investigadora del Trinity Translational Medicine Institute, es la primera autora del artículo de investigación recién publicado en la prestigiosa revista internacional Science Immunology.

"Hemos descubierto que estos lípidos interfieren con el metabolismo de las células NK y suprimen su capacidad para destruir células cancerosas. Fundamentalmente, también descubrimos que bloquear la captación de estos fosfolípidos por las células NK mediante un bloqueador de receptores específico puede restaurar su actividad antitumoral, lo que ofrece una nueva y atractiva diana terapéutica".

Por qué es tan agresivo y tiene tan mal pronóstico

Este trabajo aporta una pieza crucial al rompecabezas de por qué el cáncer de ovario es tan agresivo y tiene tan malos pronósticos. Si bien el sistema inmunitario está equipado de forma natural para detectar y destruir las células cancerosas, esta función está desactivada en muchas personas con cáncer de ovario, y ahora sabemos que esto se debe en parte al entorno rico en grasa creado por la ascitis.

La profesora Lydia Lynch, anteriormente residente en Trinity y ahora en la Universidad de Princeton, es la autora principal del artículo de investigación. Este estudio supone un avance significativo en la investigación del cáncer de ovario, ya que identifica un nuevo mecanismo que subyace a la insuficiencia inmunitaria y sienta las bases para nuevas terapias que podrían restaurar la función inmunitaria en estas pacientes.

"Al abordar la supresión de las células inmunitarias inducida por la grasa, los tratamientos futuros podrían potenciar las defensas inmunitarias del propio organismo para combatir el cáncer y, de este modo, mejorar los resultados de las pacientes con cáncer de ovario", concluye