Una vacuna da resultados prometedores contra el cáncer de páncreas y colorrectal

Un ensayo clínico en fase 1 de un tipo de inmunoterapia contra el cáncer de páncreas y el colorrectal puede ayudar a prolongar la existencia a largo plazo y sin recidivas en algunos pacientes, según los resultados que publica Nature Medicine.

Esta vacuna terapéutica experimental, llamada ELI-002 2P, que a diferencia de otras inmunoterapias no es personalizada sino general, está diseñada para ayudar al sistema inmunitario a reconocer y atacar las células cancerosas con mutación KRAS, que suele ser frecuente en este tipo de cánceres.

Al tratarse de un ensayo clínico en fase 1, el compuesto se probó con un reducido número de pacientes: 20 con cáncer de páncreas y cinco colorrectal, que habían completado el tratamiento estándar, pero que aún mostraban signos residuales de cáncer en la sangre. Se sabe que las tasas de recaída de ambos cánceres son elevadas, incluso después de la cirugía y la quimioterapia, especialmente cuando quedan pequeños restos de cáncer en el organismo.

Respuestas inmunitarias específicas y supervivencia prolongada

Un equipo liderado por la Universidad de California en Los Ángeles (EE.UU.) administró la inmunoterapia con la vacuna ELI-002 2P, diseñada para ayudar al sistema inmunitario a reconocer y atacar las células cancerosas con mutación KRAS. Tras un periodo de seguimiento medio de casi 20 meses, el 68 % de los participantes había desarrollado fuertes respuestas de células T específicas contra las proteínas tumorales KRAS mutantes, indica Nature Medicine.

Los pacientes con las respuestas de células T más fuertes vivieron más y permanecieron libres de cáncer durante más tiempo que aquellos con respuestas más débiles. En los pacientes con cáncer de páncreas que recibieron la vacuna, la supervivencia media global fue de casi 29 meses tras la vacunación y la supervivencia media sin recidiva de más de 15 meses.

Las vacunas contra el cáncer están diseñadas para estimular y entrenar a los linfocitos T, un tipo de células inmunitarias, para que reconozcan y destruyan las células cancerosas y pueden personalizarse en función de las proteínas tumorales individuales del paciente.

Mutación KRAS como objetivo terapéutico

Los cánceres de páncreas y colorrectal suelen presentar mutaciones en el gen KRAS, que desempeña un papel clave en su crecimiento, por lo que son un objetivo ideal para las inmunoterapias, como las vacunas contra el cáncer.

Los investigadores también descubrieron que, en un subgrupo de pacientes, la vacuna ELI-002 2P ayudó al sistema inmunitario a reconocer no solo las proteínas KRAS mutantes objetivo, sino también otras proteínas KRAS mutantes exclusivas del tumor de cada paciente y no incluidas en la vacuna.

Esto sugiere los primeros indicios de que ELI-002 2P puede provocar respuestas de las células T a los antígenos tumorales personalizados de los pacientes. La vacuna está ahora en fase de pruebas adicionales en un ensayo aleatorio de fase II.

Aunque las proteínas KRAS mutantes pueden ser objeto de inhibidores y terapia con células T, un enfoque terapéutico basado en vacunas listas para usar podría conducir al desarrollo de respuestas inmunitarias duraderas y protectoras, señala la publicación.