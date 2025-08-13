Redacción Cataluña Barcelona, 13 AGO 2025 - 13:55h.

Desde el Ayuntamiento hay preocupación por los comportamientos incívicos de algunos de los trabajadores

Barcelona otorga una licencia que permitirá trabajar las 24 horas en las obras del Camp Nou los próximos 15 días laborables

Compartir







El Ayuntamiento de Calella ha rechazado empadronar a empleados extranjeros de la empresa Limak que trabajan en las obras de reforma del Camp Nou y que de noche pernoctan en hoteles del municipio, lo que para el consistorio supondría incluir a 1.300 personas en el censo, mientras que para la compañía serían solo 200.

En declaraciones a EFE, el alcalde de Calella, Marc Buch, ha explicado que Limak presentó una instancia solicitando el empadronamiento de los trabajadores que pernoctan en los hoteles, a lo que ellos se niegan por considerar que así lo indica la legislación vigente. Además, ha asegurado que los trabajadores tienen garantizado el acceso a la sanidad pública gracias al contrato de trabajo, y este no tendría que ser el motivo del empadronamiento.

Limak ha asegurado que "ayuda en todo lo que puede tanto a sus trabajadores como a las empresas subcontratadas", de manera que cuenten con el apoyo necesario para desempeñar sus funciones en el proyecto de forma adecuada y segura.

Además, desde el Ayuntamiento hay preocupación por los comportamientos incívicos de algunos de los trabajadores. La policía local ha registrado m�ás de 25 actuaciones relacionadas con peleas y hechos delictivos menores. Según avanzaba El País, en dos casos se acabó con detención: uno por tocamientos a una trabajadora de un salón recreativo, y otro por un robo con fuerza en una cafetería de la zona.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.