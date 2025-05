Álex Aragonés 18 MAY 2025 - 05:00h.

La Diputación de Barcelona pone a disposición de los ayuntamientos un modelo de ordenanza que incluye la prohibición de fumar

Lloret de Mar prohíbe fumar en sus playas con sanciones de hasta 750 euros

Compartir







BarcelonaCon el verano a la vuelta de la esquina, las localidades costeras se preparan para la llegada de los bañistas a las playas. Un lugar que la Diputación de Barcelona quiere convertir en espacios sin humos y, de momento, 15 de los 25 municipios del litoral de la provincia catalana tendrán algún tipo de regulación aprobada para el veto al tabaco.

"Las colillas son microplásticos de un único uso. Es el elemento unitario de basura desechada que más se encuentra en estas playas. Una colilla contamina hasta 50 litros de agua y tarda más de 10 años en descomponerse, que no de esfumarse", explica Raquel Fernández, presidenta de NoFumadores sobre una medida que celebran desde la asociación.

PUEDE INTERESARTE España lidera un año más la clasificación mundial de playas con banderas azules, con un total de 642

La Diputación de Barcelona pretende posicionar las 106 playas de los 25 municipios costeros de la demarcación como espacio de salud. Por ello, de cara a la temporada de baño, han puesto a disposición de los ayuntamientos un modelo de ordenanza de playas que incluye la prohibición de fumar en estos espacios y facilitará material de información y señalización de las playas libres de humo.

Hay que enseñar que lo normal es no fumar Redacción Uppers

"El desastre medioambiental es brutal si multiplicamos por todas las colillas que terminan en nuestras playas, ya ni hablar de que son espacios de ocio familiar, donde hay niños pequeños que juegan con la arena y se encuentran las colillas y manipulan con ellas", añaden desde NoFumadores, que también pone en valor la importancia de la ejemplaridad hacia las nuevas generaciones: "Hay que enseñar que lo normal es no fumar".

En las comarcas de Barcelona, las primeras regulaciones de la prohibición de fumar se aprobaron en algunas playas de Vilanova y la Geltrú (2020), que ahora ha hecho extensiva la prohibición de fumar en todas las playas; y en algunas playas de Sitges (2021), mientras que los primeros municipios en prohibir el tabaco en todos sus arenales fueron Calella (2022) y El Masnou (2023), además de la ciudad de Barcelona (2022), después de hacer una prueba piloto en el año 2021.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una normativa que también afecta a los cigarrillos electrónicos, conocidos como vápers: "Es un problema medioambiental. Tienen componentes tóxicos: la carcasa plástica, una batería y los líquidos". De momento, 15 de los 25 municipios tendrán algún tipo de regulación aprobada en materia de playas sin humo, aunque todas ellos se sumarán este año a la campaña de sensibilización, con cartelería y otros materiales, para que los ciudadanos "tengan claro que no deben fumar, vayan a donde vayan dentro de la demarcación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El tabaco no conoce fronteras Redacción Uppers

Pese a ello, desde la asociación NoFumadores destacan la importancia de prohibir fumar en estos espacios, más allá de las campañas de sensibilización: "Imagina una piscina donde la mitad se permite orinar y la otra no. Evidentemente no serviría de nada porque se extiende a todas partes. En el aire ocurre exactamente lo mismo, aunque tu decisión personal sea fumar, contamina el aire del que está al lado tuyo y se traga el humo".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Playas donde la libertad de las personas "no existe cuando hay una adicción" debido a que "el tabaco no conoce fronteras": "Tu libertad termina donde empieza la mía. No estamos prohibiendo el fumar o vapear, lo estamos regulando, del mismo modo que en una autopista como mucho puedes ir a 120 kilómetros por hora, no puedes ir a 300. Puedes seguir comprando el coche y circulando por la carretera, pero con una regulación porque es un sitio de convivencia con el resto de la sociedad", añade Raquel Fernández.

El modelo de ordenanza municipal de uso de las playas del municipio promovida por la Diputación de Barcelona ha sido elaborado por un grupo de trabajo técnico de 14 representantes de los municipios del litoral barcelonés. El texto quiere aportar a los ayuntamientos seguridad jurídica e incorpora los nuevos instrumentos de protección, ordenación y gestión del litoral como los planes de uso del litoral y playas, además de prever los nuevos regímenes de intervención administrativa.

La propuesta de texto regula las condiciones de uso de las playas del municipio garantizando el derecho de la ciudadanía a disfrutarlas y hacer uso público del mar, de su ribera y del resto del espacio de dominio público.

¿Qué playas son libres de humos?

Algunos municipios ya prohibieron fumar el año pasado; es el caso de Calella, El Masnou, Barcelona, Sitges (solo en algunas), Caldes d'Estrac (solo una playa), Pineda de Mar y Vilanova i la Geltrú, que tenía solo algunas playas, pero que este año lo hará extensivo a todas. Sant Pol de Mar ya ha adoptado la ordenanza y actualmente se están haciendo consultas públicas en los municipios de Cubelles y Sant Andreu de Llavaneres para incorporar las aportaciones de la ciudadanía a la regulación definitiva.

Por su parte, Mataró ha aprobado una propuesta de resolución para declarar sus playas "libres de humo", pero la propuesta se hará efectiva en 2026, y Premià de Mar, Vilassar de Mar y Sant Vicenç de Montalt prevén adherirse próximamente.