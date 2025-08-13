Redacción Cataluña Barcelona, 13 AGO 2025 - 11:36h.

A partir de este miércoles, 13 de agosto, entran en funcionamiento cuatro nuevos radares fijos en la ciudad de Girona. El Ayuntamiento ha instalado estos dispositivos en cuatro barrios que concentran un alto número de accidentes o se sitúan en tramos con quejas por el ruido, cerca de centros escolares y así controlar el exceso de velocidad.

La instalación de estos radares fijos empezó en julio, y se han ubicado en las calles siguientes:

Avenida de Josep Tarradellas i Joan , frente a la escuela Maristas de Girona (límite: 30 km/h).

, frente a la escuela Maristas de Girona (límite: 30 km/h). Calle de Pedret , a la altura del número 146 (límite: 30 km/h).

, a la altura del número 146 (límite: 30 km/h). Calle del Riu Güell , a la altura del número 166 (límite: 40 km/h).

, a la altura del número 166 (límite: 40 km/h). Cruce entre la calle de Barcelona y la calle de la Creu (límite: 40 km/h).

Radares pedagógicos

Además, en cada uno de estos puntos se ha instalado un radar pedagógico que informa a los conductores de la velocidad a la que circulan. Una vez calculada la velocidad exacta del vehículo aparece la velocidad en color verde o ámbar. Cuando la velocidad es excesiva aparece la velocidad en color rojo.

En 2024, el Diari de Girona avanzó que se instalarían estos cuatro radares fijos. El contrato fue adjudicado a la empresa Tradesur SA, la única que se presentó al concurso público del Ayuntamiento. Esta compañía se ha encargado del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los aparatos por un importe de 139.185,67 euros.