Redacción Cataluña Barcelona, 13 AGO 2025 - 04:00h.

Hasta el 29 de julio de este año se han notificado 88 agresiones por parte de animales, de las cuales 22 han sido causadas por murciélagos

La enfermedad de la rabia: formas de contagio y síntomas de un virus letal que inflama el cerebro

El Departamento de Salud ha hecho un llamamiento para evitar el contacto con murciélagos por el riesgo de contraer la rabia y recomienda no tocar nunca un ejemplar, aunque parezca inofensivo.

Según un comunicado, un 21% de mordeduras o arañazos notificados en Cataluña se considera de riesgo por la posibilidad de contagio. La rabia es una enfermedad muy grave, casi siempre mortal, que puede afectar a todos los mamíferos.

22 ataques de murciélagos en 2025

En Cataluña se ha confirmado la presencia esporádica de murciélagos infectados por el virus de la rabia endémica europea, mientras que no existe riesgo de contagio por animales terrestres autóctonos como perros, gatos y hurones.

Según los datos del Departamento de Salud, en lo que llevamos de año hasta el 29 de julio se han registrado en Cataluña 88 mordeduras o arañazos por parte de animales, de las cuales 38 son de perros (un 43% de los casos) y 22 de murciélagos (un 25% del total).

Este virus se transmite habitualmente a través de la saliva de animales infectados a través de mordeduras, arañazos o mucosas, y los murciélagos son los principales portadores de la rabia en nuestro entorno.

Para prevenir el contagio, es necesaria la administración de inmunoglobulina antirrábica y el seguimiento de una pauta vacunal, posteriormente a la exposición de riesgo. Una vez se desarrollan los síntomas, no existe ningún tratamiento para sobrevivir a la enfermedad, informan desde Canal Salut.

Cada año se notifican más de un centenar de agresiones a personas por parte de animales en la Red de Vigilancia Epidemiológica de Catalunya (XVEC), y estos ataques suceden con mayor frecuencia durante el verano, entre los meses de junio y agosto. Este 2025, un 63% de las exposiciones notificadas a la XVEC han requerido actuaciones sanitarias ante la posibilidad de contagio.

