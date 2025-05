David Soriano 19 MAY 2025 - 19:20h.

Un nuevo estudio explica la manera que tienen algunas especies de murciélagos de beber en pleno vuelo y los hallazgos pueden servir en ingeniería robótica y drones.

Curiosidades sobre el murciélago zorro, en peligro de extinción, que causa revuelo en la Red

Los murciélagos son una especie animal de lo más curiosa. Son los únicos mamíferos con vuelo propulsado, se orientan mediante ecolocalización, polinizan plantas, dispersan semillas y consumen insectos, incluyendo vectores de enfermedades como los mosquitos. Ahora, un nuevo estudio ha descubierto que pueden realizar más acciones simultáneas de las que se preveía y se ha descifrado por fin el misterio de cómo pueden volar y beber mientras lo hacen.

Los murciélagos son multitarea

Debido a que sus alas son grandes y no están aisladas, los murciélagos son muy vulnerables a la deshidratación. Pueden perder hasta el 50 % de su peso corporal en 24 horas por evaporación del agua, por lo que beber es incluso más importante que en humanos. Un nuevo estudio publicado en Journal of the Royal Society Interface ha arrojado más luz sobre la forma que tienen los murciélagos de realizar tareas en pleno vuelo, como por ejemplo beber. Este estudio, realizado por un equipo de ingenieros mecánicos y biológicos de la Universidad de Cornell, el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología, la Universidad de Brown y Virginia Tech se ha realizado mediante experimentos con murciélagos volando en un entorno de laboratorio.

El equipo de investigadores soltó una muestra de dos especies de murciélagos (hipposideros pratti y rhinolophus ferrumequinum) y adaptaron el laboratorio para simular un estanque. Las dimensiones eran suficientemente amplias para que los mamíferos voladores pudieran volar con cierta libertad. Para capturar los actos de los animales, instalaron varias cámaras enfocadas desde diferentes ángulos para capturar imágenes estereoscópicas en 3D alrededor de la fuente de agua.

Al analizar los vídeos y las recreaciones posteriores en tres dimensiones, el equipo de investigación pudo observar que los murciélagos reducen la velocidad de vuelo cuando están próximos a la fuente de agua, todo ello mientras descienden. Por tanto, se confirma que son animales multitarea, ya que pueden volar y beber a la par reduciendo la amplitud de movimiento de las alas a la mitad e inclinándolas para poder volar con la cabeza agachada. Según las imágenes capturadas, realizando estas correcciones pueden beber sin detenerse, de una forma que se asemeja al lametón con el que bebe un perro. Los murciélagos con alas relativamente cortas y anchas tienden a ser más maniobrables que los murciélagos con alas más largas y estrechas. Algunos murciélagos de alas anchas pueden beber de pequeñas fuentes de agua como abrevaderos, mientras que otros de alas largas y estrechas necesitan al menos 15 metros de aguas abiertas.

En esta forma de beber hay que tener en cuenta que toda esta forma de batir las alas y ajustarlas a mitad de vuelo para beber no es baladí, porque hay una serie de condicionantes que tener en cuenta. Los murciélagos deben evitar que las alas toquen el agua, ya que esto les haría estrellarse, y también que al beber entre agua en la nariz, ya que esto interferiría con su capacidad de ecolocalización, que es la que hace que puedan volar con garantías. Con todos estos condicionantes, la precisión y el control al beber son cruciales para su supervivencia.

Esta capacidad de beber mientras vuelan podría haber evolucionado para evitar que los murciélagos se convirtieran en presa de depredadores hambrientos como las serpientes, ya que si aterrizaban, podrían volverse más susceptibles a la depredación. Como curiosidad, de las aproximadamente 1,400 especies de murciélagos que hay catalogadas, “beber al vuelo” es la estrategia más frecuente, pero no la única. Optar por una u otra forma depende del tamaño corporal, el entorno y los hábitos. Algunas especies aterrizan para beber, mientras que otras algunas especies mojan su pelaje y posteriormente lamen el agua de sus cuerpos para hidratarse fuera de peligro.

Estos hallazgos pueden tener su utilidad más allá de la zoología

Como decíamos al comienzo, una de las peculiaridades más fascinantes de los murciélagos es su capacidad para moverse mediante ecolocalización, su principal medio de navegación. Contrario a la creencia popular, los murciélagos no son ciegos, sino que sus pequeños ojos permiten percibir la luz y ver el mundo en blanco y negro. Por tanto, deben realizar todas las correcciones que sean necesarias para no perder la capacidad de ecolocalización, especialmente al volar de noche o en entornos oscuros. La mayoría de los murciélagos emiten sonidos agudos y escuchan los ecos que rebotan en los objetos. Sin embargo, algunas especies emiten estos sonidos a través de sus fosas nasales, de ahí que no pueda interferir el mojarse bebiendo.

Aunque parezca que estos hallazgos sobre las formas que tienen los murciélagos de realizar ciertas tareas simultáneas no son de mucho interés más allá de la zoología, esta complejidad en la coordinación que muestran estos animales podría tener aplicaciones en otros campos. Los ingenieros están estudiando estos avances porque podría dar pistas en aeronáutica o robótica pudiendo implementarse al diseñar máquinas o drones capaces de realizar más de una acción a la vez, como recolectar muestras mientras flotan. A veces no tenemos más que mirar a nuestro alrededor y aprender de animales como los murciélagos para mejorar las tecnologías que requieren realizar múltiples tareas de forma eficiente en entornos complejos.