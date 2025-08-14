Gloria Palau 14 AGO 2025 - 17:20h.

En olas de calor se dobla el consumo de agua entre los trabajadores de dos a cuatro litros por persona

Muere un temporero mientras trabajaba a más de 40 grados en Alcarràs, Lleida

BarcelonaEste martes un temporero, de 61 años, fallecía en Alcarràs, Lleida, durante su jornada laboral a causa de las altas temperaturas. Según ha explicado la Unió de Pagesos, el hombre trabajaba contratado por una ETT , y sufría de diabetes y otras complicaciones de salud. Además, en este municipio los vecinos aseguran que llevan todo el mes con más calor del habitual y que las jornadas en el campo son duras con estas temperaturas.

Jaume Gardunyes, portavoz de Unió de Pagesos, ha explicado a un equipo de Informativos Telecinco que no hay una norma clara que les indique en qué momento ni a qué temperatura deben parar de trabajar: "En días de ola de calor sí que se toman más precauciones".

Su jornada laboral empieza muy pronto: "Se empieza a trabajar a las 5 de la mañana incluso con focos, y se acaba a mediodía", explica Gardunyes. "Los que hacen turno partido empiezan a las 7, y luego ya se vuelven a incorporar a partir de las 16.30 de la tarde".

4 litros de agua por persona en olas de calor

Un aspecto a tener en cuenta en olas de calor es el consumo de agua, que se dobla entre los trabajadores de dos a cuatro litros por persona. El principal problema es el envejecimiento de la plantilla por la falta de mano de obra: "Tengo a varios trabajadores que superan los 60 años y es un trabajo muy físico", explica el agricultor.

Desde Unió de Pagesos llevan tiempo reclamando la regularización de sin papeles para, así, poder contratarles y que haya más mano de obra. Pere Roque, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Cataluña, explica que ofrecen a los trabajadores realizarse controles médicos para detectar posibles patologías que les conviertan en personas de riesgo: "De cara a próximos años estudiamos la viabilidad de recolectar la fruta de noche o al amanecer, para evitar las horas de sol".

