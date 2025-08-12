Ya son 16 días de ola de calor, que continuará hasta el lunes: las personas mayores se ven obligadas a encerrarse en sus casas

Las claves para resistir a la ola de calor y combatir las asfixiantes temperaturas: "Estamos sudando todo el día"

La AEMET ha avisado de la ampliación de la ola de calor que asola a España desde el pasado domingo 3 de agosto, a pesar del ligero descenso térmico que vamos a experimentar durante la jornada del miércoles y la del próximo jueves. La agencia confirma la persistencia de una masa de aire cálido y seco sobre gran parte de la Península y las Islas Canarias, donde se han llegado a alcanzar temperaturas tan insólitas como los 41 grados.

Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año, conformando un episodio prolongado de ola de calor, al menos, hasta el lunes. Ya son 16 los días de elevadas temperaturas en los que las personas mayores se ven obligadas a reducir su movilidad, convirtiéndose sus casas en el mejor de los refugios climáticos, según informa F. Concheiro.

"Nos cansamos ya de tanto abanico"

Gracias al ventilador o a los aparatos de aire acondicionado, los ancianos se mantienen a salvo de los golpes de calor, tan peligrosos a su edad: "Es importante que salgan a la calle, pero a las horas a las que el calor es más bajo, a primera hora de la mañana o a última de la tarde", apunta José María Gómez Reino, doctor geriatra. Los expertos también recuerdan que el mayor hándicap de las personas mayores es que, al no sudar, el jadeo afecta a su respiración y esto hace que puedan perder uno o dos litros de hidratación al día. Para impedirlo, además de la ingesta de agua, el doctor Gómez Reino aconseja una "alimentación basada en frutas y verduras", que también contienen líquidos.

En cuando a las limitaciones de movilidad y de hacer ejercicio, tan conveniente a una edad avanzada, la recomendación es realizar lo que se denomina como 'snacks' deportivos. Son pequeños ejercicios de muy corta duración, como hacer unas flexiones de brazos contra la pared o levantarse cada hora del sofá y dar un paseo de un minuto, para evitar el entumecimiento.