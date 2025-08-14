Redacción Cataluña Barcelona, 14 AGO 2025 - 14:08h.

La alteración se espera para algún momento del otoño o entre el 6 y el 8 de diciembre, en el puente de la Constitución

Cierra por obras la estación del Clot de la línea L2 del metro de Barcelona: ¿hasta qué fecha?

Compartir







Es habitual que en época de vacaciones se realizen en Barcelona obras en las líneas de metro de la ciudad. En concrero, la línea 4 concentra la principal pausa con siete estaciones afectadas este verano. El trayecto completo en la L4 se recobrará en septiembre, pero no por mucho tiempo: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) avisa de otro corte más de circulación en la línea amarilla durante el próximo otoño. La alteración se espera para algún momento del otoño o entre el 6 y el 8 de diciembre, en el puente de la Constitución

Esta nueva tanda de obras dejará siete paradas fuera de servicio entre Bogatell y La Pau. En ese tramo, se realizarán "trabajos de señalización e infraestructura de vía", apunta TMB. Durante esta fase de obras, el recorrido de la L4 se reducirá al tramo comprendido entre Bogatell y Trinitat Nova.

Las obras en esta línea empezaron el 25 de junio, y con ellas, las afectaciones en el transporte público. Hasta el 7 de septiembre, la L4 de metro queda interrumpida en su tramo norte, concretamente, las estaciones Verdaguer, Joanic, Alfons X, Guinardó | Hospital de Sant Pau, Maragall, Llucmajor, Via Júlia y Trinitat Nova. Aunque a partir del 1 de septiembre se recuperará la circulación de trenes entre Verdaguer y Maragall, la afectación se mantendrá en las tres últimas estaciones de la línea, entre Maragall y Trinitat Nova, hasta el 7 de septiembre. Estas obras también afectan al tramo de la L11 entre Trinitat Nova y Casa de l’Aigua hasta el 7 de septiembre.