Gloria Palau 14 AGO 2025 - 15:36h.

La pulsera activa una alarma sonora, vibratoria y lumínica al mismo tiempo si se llega a una temperatura peligrosa

Muere un temporero mientras trabajaba a más de 40 grados en Alcarràs, Lleida

Compartir







BarcelonaEl Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT) ha entregado pulseras inteligentes a 25 miembros de su equipo de trabajadores para reducir el riesgo de golpe de calor entre los profesionales que llevan a cabo trabajos en la calle. Se trata de una iniciativa que el CAT impulsa por primera vez este año con el objetivo de evitar incidentes ocasionados por las altas temperaturas durante los meses de verano.

Según el presidente del CAT, Marc Brunet, la pulsera es una medida reciente que ayuda a prevenir golpes de calor, avisando cuando la temperatura corporal supera los 37,2 °C o la ambiental los 42 °C: "Se usa en el personal de mantenimiento y complementa otras medidas de protección, lo que supone una tranquilidad porque permite actuar antes de que haya un problema".

Una alarma sonora, vibratoria y lumínica

Este aviso que lanza la pulsera obliga a parar el trabajo que esté realizando en ese momento la persona, para hidratarse más y mantener el resto del servicio con seguridad. Se activa una alarma sonora, vibratoria y lumínica al mismo tiempo: "Es una herramienta más de prevención frente al calor extremo", explica Gerard Abella, técnico de mantenimiento del CAT.

Aunque el CAT no ha registrado ningún incidente laboral por esta causa, con esta medida pretende reducir al mínimo la posibilidad de que ocurra un episodio de estas características. Es por eso que cuentan con un protocolo propio de trabajos expuestos a altas temperaturas. Entre otras cuestiones, el documento requiere programar y adaptar las tareas en espacios abiertos fuera del horario de peligro de los avisos emitidos por entidades autorizadas, como el AEMET o el Meteocat.