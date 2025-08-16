Un helicóptero turístico ameriza de emergencia en la playa de la Barceloneta

Un helicóptero turístico se ve obligado a amerizar de emergencia en la playa de la Barceloneta
El piloto y los tres ocupantes han resultado ilesos y los equipos de emergencia han dado por controlado el incidente
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para averiguar los motivos del amerizaje del helicóptero
BarcelonaUn helicóptero turístico se ha visto obligado a amerizar de emergencia, por motivos que se investigan, en la playa de la Barceloneta de la capital catalana. Tanto el piloto como los tres ocupantes han resultado ilesos tras el aterrizaje en el agua y los equipos de emergencia han dado por controlado el incidente.
Según han informado a EFE fuentes próximas al caso, los hechos han ocurrido hacia las 14.00 horas de este sábado, cuando el helicóptero turístico, con un piloto y tres pasajeros a bordo, ha tenido que aterrizar en el mar y desplegar cuatro flotadores.
El incidente ya está controlado, tras la intervención de los Mossos d'Esquadra, con su unidad marítima, del grupo de seguridad aérea, de Salvamento Marítimo, de la Guardia Urbana de Barcelona y de los Bomberos, entre otros.
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para averiguar los motivos que han provocado que el helicóptero turístico haya tenido que amerizar.