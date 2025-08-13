Redacción Andalucía 13 AGO 2025 - 11:05h.

El suceso ocurrió a las 16:45 horas, cuando alertaron de que habían sacado a la orilla a dos bañistas

A ambas ancianas, con síntomas de ahogamiento, les realizaron las técnicas de reanimación cardiopulmonar

CádizUna mujer de 70 años murió ahogada este 12 de agosto cuando se encontraba bañándose en una playa de Puerto Real (Cádiz). Así lo ha comunicado el 112 de Andalucía. Se suma a las cifras de récord este 2025.

La septuagenaria disfrutaba del mar en La Cachucha junto a otra anciana de su misma edad. Emergencias recibió varias llamadas alertando de que habían sacado del agua a ambas, a las 16:45 horas.

Ya les estaban practicando las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pues las dos presentaban síntomas de ahogamiento. Al lugar llegaron efectivos del 061, Policía Local y Nacional.

Según confirmaron los agentes, una de las bañistas falleció y la otra sí pudo ser recuperada por los servicios sanitarios, que la evacuaron a la UCI del Hospital Puerta del Mar.

