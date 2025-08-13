El momento que protagonizó la española se volvió viral en redes sociales y recibió miles de elogios por su valiente actuación

Marta Santana, una turista española de 31 años y exentrenadora de natación, se lanzó al agua el 7 de agosto en la provincia china de Hunan (centro) para rescatar a un niño que estaba siendo arrastrado por la corriente. La hazaña de la joven ha sido destacada este miércoles por el diario oficial China Daily y ha recibido una gran celebración en redes sociales.

Mientras paseaba por Fenghuang con amigos, Marta Santana fue testigo de un niño que caía al río Tuo sin poder nadar. Sin dudarlo, se lanzó desde un puente de piedra y, junto al abuelo del menor que también se sumó al rescate, lograron sacarlo del agua en apenas treinta segundos. El acto heroico fue grabado y rápidamente se viralizó en la red social china Weibo, acumulando más de 1,8 millones de visualizaciones.

“Volvería a hacer exactamente lo mismo”

Marta Santana declaró: “Me siento aliviada de que el pequeño esté bien”. Y añadió: “Volvería a hacer exactamente lo mismo” si se encontrara en una situación similar “Fue puro instinto, no tuve tiempo de pensar, solo quería sacarlo del agua”, explicó Santana, quien trabajó durante diez años como entrenadora de natación y socorrista.

El responsable de cultura y turismo del condado de Fenghuang, Yang Xiaoli, calificó la intervención como “un acto heroico” y subrayó que “un comportamiento tan valiente y bondadoso es realmente admirable”.