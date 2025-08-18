Logo de InformativosInformativos
Detenidos dos jóvenes por una agresión sexual a una mujer en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos jóvenes acusados de agredir sexualmente a una mujer en la madrugada del domingo en el distrito del Clot de Barcelona.

Según han informado a fuentes cercanas al caso, los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación en relación con esta agresión sexual, ocurrida alrededor de las 4:30 horas de la madrugada del domingo, 17 de agosto.

Detenidos poco después de la agresión

Los dos sospechosos fueron detenidos poco después de que se produjese la agresión, según las fuentes. Por el momento se desconocen más detalles de lo sucedido. Los agentes continúan investigando lo ocurrido

