Gloria Palau 20 AGO 2025 - 00:00h.

BarcelonaEl Banco de Sangre y Tejidos ha presentado una iniciativa pionera para fomentar la relajación de los donantes de sangre, equipándoles con unas gafas de realidad virtual que les permiten distraerse durante el proceso de donación, según ha informado la institución en un comunicado este martes.

Durante el mes de julio, en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) se llevó a cabo una prueba piloto en la que, a los donantes, se les mostraban imágenes del fondo submarino, el espacio o una aurora boreal, todo a través de estos dispositivos.

En este mes de agosto, aquellos que acudan a donar sangre al Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Hospital Universitari Vall d'Hebron y el Hospital Universitari Mútua de Terrassa (Barcelona), podrán disfrutar de esta experiencia.

"Es una experiencia maravillosa"

Según Laura Medina, directora del Banco de Sangre y Tejidos del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, los donantes "pueden tener la sensación como si estuvieran en una playa paradisíaca o dentro de un océano, lo elige el usuario". "Es una manera de llamar la atención para que sobre todo en estos meses de verano no decaiga la donación que necesitamos", añade Medina. Además, iniciativas como estas sirven para aquellas personas que quieren donar y puedan tener miedo a las agujas: "Estas con las gafas y tienes la sensación de estar en otro sitio, el tiempo parece que se hace más corto y es una experiencia más grata", asegura Medina.

Para donar los requisitos son sencillos: tener entre 18 y 70 años y un estado de salud óptimo, hacer una entrevista médica y luego el proceso de donación, que dura alrededor de unos 20 minutos. "La sensación es buena, nadie se ha mareado porque no se ponen las gafas mientras están en movimiento", explica Medina.

Algunos de los donantes con los que hemos podido hablar aseguran que han disfrutado de la experiencia, como es el caso de Ariadna, quien tiene miedo a las agujas: "Es una experiencia maravillosa". En el caso de Ángel, otro de los donantes, cree que este tipo de innovaciones son muy necesarias: "Esta iniciativa ayuda a concienciar a la gente a donar sangre y hacerlo de una forma más divertida mientras realiza una buena acción".

El objetivo: que no decaigan las donaciones

El equipo de realidad virtual ha sido desarrollado por HealthTech Innovations, especializada en el entorno hospitalario y sanitario, por lo que ha desarrollado una herramienta que puede ser usada simultáneamente por diversos usuarios y que es fácil de manipular y configurar para los equipos sanitarios.

Ahora, prevén extender la iniciativa a todo el resto del año con equipos itinerantes, aunque poniendo primero el foco en incitar a la donación durante este periodo estival y llegar a las 40.000 donaciones entre julio y agosto, necesarias para mantener las reservas estables.