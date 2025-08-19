Pelea en un hotel de Calella entre los trabajadores de la reforma del Camp Nou

De los 2.000 trabajadores que están reformando el nuevo estadio del Barça, más de 1.300 están alojados en el municipio
Muere un bombero durante un incendio en un hotel de Santa Susanna, Barcelona
Una pelea que se ha producido en un hotel de Calella entre trabajadores que participan en las obras de reforma del Camp Nou se ha viralizado en redes sociales a raíz de la polémica por el empadronamiento de trabajadores extranjeros.
El alcalde de Calella se niega a empadronarlos
De los 2.000 trabajadores que están reformando el nuevo estadio del Barça, más de 1.300 están alojados en el municipio, concretamente en el Hotel Bon Repòs y el Hotel Esplai, en el que se ha producido la pelea. Una de las publicaciones señalaba directamente a la empresa implicada y a la propiedad del hotel. "Limak no hace nada y deja que sus empleados protagonicen estos escándalos todos los días, y dejen los lugares por donde pasan hechos un asco".
Este altercado ocurre días después de la negativa del alcalde de Calella, Marc Buch, a inscribir en el padrón a cerca de 200 de estos trabajadores. El alcalde Buch insistía en que la exigencia de empadronar a estos trabajadores le parecía "rocambolesca", y según Buch ya ha asumido una carga significativa con la presencia de empleados vinculados a la obra del Camp Nou.